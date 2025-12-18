Behandlingssekreterare till spännande uppdrag
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa skillnad för utsatta unga människor? Då är jobbet som behandlingssekreterare på SiS Ungdomshem Ryds Brunn ett meningsfullt arbete för dig.
SiS ungdomshem Ryds brunn består av tre avdelningar med plats för 21 skolpliktiga pojkar; en MBB-avdelning (mottagning och behovsbedömning), en öppen och en låsbar behandlingsavdelning samt en grundskola.
Utgångspunkten som behandlingssekreterare är att du är spindeln i nätet kring ungdomens placering på vår låsbara behandlingsavdelning. Du ska leda och sammankalla olika professioner så som, psykolog, sjuksköterska samt behandlingspersonal till behandlingsteamen. Du ska också leda och sammankalla till möten tillsammans med socialtjänst. Det ingår också att intervjua ungdomar, föräldrar eller andra viktiga personer i ungdomens nätverk vilket sedan ska sammanställas i en eventuell risk och behovsbedömningsanalys.
Du kommer följa upp och dokumentera behandlingsplaner. Behandlingsplanen är ett viktigt verktyg och levande dokument för ungdom och medarbetare på avdelningen. Du kommer ha ett nära samarbete med gruppledare och enhetschef.
Ledningsansvar: Vid enhetschefens frånvaro kommer du enligt arbets- och delegationsordningen ansvara för och leda arbetet på avdelningen. Du kommer även att ha behandlingsansvaret för ungdomarna på avdelningen. Vi lägger stor vikt vid säkerhetsaspekterna i arbetet. Ett viktigt gemensamt uppdrag för alla medarbetare är att bidra till att skapa en trygg miljö och säkerställa att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner.
Chefsberedskap enligt rullande schema kan komma att ingå i tjänsten.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt. Kvalifikationer
• Högskoleexamen om minst 210 hp i samhällsvetenskap/beteendevetenskap alternativt högskolexamen om minst 180 hp i beteendevetenskap.
• Erfarenhet av behandlingsplanering och/eller myndighetsutövning är meriterande.
• Erfarenhet av arbete med målgruppen är meriterande.
• Erfarenhet av traumamedveten omsorg (TMO) är meriterande.
• Erfarenhet av motiverande samtal (MI) är meriterande.
• God svenska i tal och skrift.
• B- körkort
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, är empatisk och kan skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också en god förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. Det krävs att du har god förmåga att skapa struktur, leda möten och göra såväl medarbetare som ungdomar och dess anhöriga delaktiga i behandlingen.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
