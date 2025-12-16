Behandlingssekreterare till SiS ungdomshem
Statens institutionsstyrelse / Socialsekreterarjobb / Lekeberg
2025-12-16
, Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Lekeberg
, Örebro
, Lindesberg
, Karlstad
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Bergsmansgården tar emot icke skolpliktiga flickor. Vi har verksamhet i Fjugesta, tre mil väster om Örebro och en satellitenhet i Granhult, 3 mil norr om Lindesberg. Flickorna kommer till oss för att de har psykosocial problematik samt problem med kriminalitet eller drogmissbruk. Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingssekreterare på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva.
Som behandlingssekreterare ansvarar du för att ungdomarna får rätt insatser i enlighet med socialtjänstens uppdrag, upprättar behandlings- eller verkställighetsplaner och följer upp behandlingsinsatser. Du arbetar nära enhetsteamet bestående av enhetschef, gruppledare och psykolog samt i samverkan med placerande kommuners socialtjänst och institutionens olika expertfunktioner som lärare, specialpedagog, sjuksköterskor och behandlingspersonal. Du kommer att stödja behandlingspersonal i deras vardagliga arbete och se till att dokumentation sker i enlighet med riktlinjer.
I ditt arbete kommer du;
• Säkerställa att behandlings- eller verkställighetsplaneringen, utslussningsplan och slutanteckning upprättas, samt löpande följs upp och revideras.
• Involvera och göra ungdomen delaktig i varje steg av behandlings- eller verkställighetsprocessen.
• Förankra behandlings- eller verkställighetsplaneringen med samtliga medarbetare på avdelningen.
• Ansvara för att utvärdera vården och behandlingsinsatserna tillsammans med ungdomen.
• Planera och leda institutionernas behandlingskollegium, samt vägleda behandlingspersonal mot vård- och behandlingsmålen i det dagliga arbetet.
• Samordna, planera och leda såväl interna som externa samordningsmöten, samt samverka med ungdomens privata och professionella nätverk.
Arbetet är varierande vilket ställer krav på flexibilitet och ansvarstagande. Det innebär i omfattande delar att du är strukturbärare, är noggrann och organiserad. Du förstår värdet och sammanhangen av samarbete, det är naturligt för dig att vägleda och stödja dina arbetskamrater. Våra värdeord Respekt, Omtanke och Tydlighet genomsyrar vårt uppdrag vilket ställer krav på att ditt förhållningssätt och bemötande uppfyller våra grundläggande värderingar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleexamen, såsom socionom eller annan beteendevetenskaplig utbildning som SiS anser vara likvärdig och som omfattar minst 180 hp.
• Erfarenhet av arbete inom verksamheter med fokus på vård och behandling, såsom socialtjänst eller annan relevant verksamhet eller erfarenhet från arbete med ungdomar och/eller institutionsvård.
• För uppgiften relevant kännedom om lagstiftning, etik och förhållningssätt.
• God förmåga att uttrycka sig i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt.
Det är meriterande om du också har:
• Erfarenhet av självständigt planeringsarbete och av vägledning för att tillsammans med andra yrkesgrupper genomföra planerade insatser.
• Utbildning i något av följande: MI, KBT, YLS/CMI eller andra risk- och behovsbedömningsinstrument.
• B- körkort.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att lyckas i ditt arbete är du intresserad av att driva och utveckla vården för ungdomarna, håller dig informerad om aktuell forskning och klarar komplexa uppdrag. Du skall även kunna hantera stressfyllda situationer, ha modet att sätta gränser och vara konsekvent. Du behöver vara en empatisk person som drivs av en vilja att skapa vårdresultat utöver det vanliga. Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vi-känslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 6 januari 2026.Kontaktperson för detta jobb
Annika Tholster
Kvalitetschef
010-453 28 02
Linda Eriksson
Facklig kontakt, Seko
010-453 28 11
Per Gidlöf
Facklig kontakt, ST/OFRs
010-453 78 04
Henrik Isgren
Facklig kontakt, SACO-S
010-453 40 23
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9645948