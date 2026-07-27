Behandlingssekreterare till SiS Gudhemsgården
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Behandlingsassistentjobb / Falköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Falköping
2026-07-27
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Om verksamheten
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Gudhemsgården tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. SiS Ungdomshem Gudhemsgården har precis genomgått en organisationsförändring, från LVM-vård till LVU-vård, och är nu inne i en spännande uppbyggnadsfas. Just nu består institutionen av fyra avdelningar, men kommer under kommande året expandera till fem avdelningar med totalt 31 platser. Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta med ungdomar i utvecklingskritiska faser i livet? Ungdomar som gått vilse och behöver hjälp att hitta sin väg framåt. Vi erbjuder ett arbete med mycket varierande uppgifter och utmaningar. Du kommer att möta alla typer av personligheter, av psykiska problem och neuropsykiatriska funktionshinder. Du kommer att möta missbruk och kriminalitet, men du kommer också att möta människan bakom diagnosen och beteendeproblemet. Däri ligger mycket av tillfredsställelsen i arbetet; att följa en ung människas utveckling från hopplöshet och utagerande i en livsavgörande process mot ett värdigare liv med boende, relationer, studier och arbete.
Vi utökar nu vår kvalitetsenhet men en behandlingssekreterare, vi söker dig som vill delta, påverka och göra skillnad. Som behandlingssekreterare på Gudhemsgården är du en del av kvalitetsenheten, du kommer vara en av fem behandlingssekreterare. Vi erbjuder en intressant och trevlig arbetsplats med omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter. Som behandlingssekreterare är du en aktiv del i det tvärprofessionella teamet. Teamet genomförs dynamiskt arbetet med målgruppsbedömning genom att arbeta med strukturerade risk-, behovs- och mottaglighetsbedömningar. Du ansvarar också för att ungdomarna får rätt insatser i enlighet med uppdrag, upprättar behandlingsplaner och arbetar med att göra den unge delaktigt i sin behandling. Behandlingssekreteraren följer upp behandlingsmål och samt följer upp dokumentationen av insatserna. Behandlingssekreteraren sammankallar och leder mötena runt den unges placering och är en central del i att leda arbetet med vårdinsatser. Arbetet sker i samverkan med placerande kommuners socialtjänst och institutionens olika expertfunktioner som psykologer, lärare, speciallärare, sjuksköterskor och behandlingspedagoger. En viktig del av din tjänst innefattar handledning och coaching för behandlingspersonal i deras vardagliga arbete och se till att dokumentation sker i enlighet med riktlinjer.
Arbetet är varierande och ställer krav på flexibilitet och ansvarstagande. Det innebär i omfattande delar att du är strukturbärare, noggrann och organiserad. Du förstår värdet och sammanhangen av samarbete, det är naturligt för dig att vägleda och stödja dina arbetskamrater. Du är initiativtagaren som förankrar och genomför efter beslut.
Gudhemsgården har idag två behandlingsavdelningar för icke skolpliktiga pojkar samt två utredningsavdelningar MBB – Mottagande och Behovsbedömning, där fokus är att stabilisera ungdomens situation och mående samt avbryta kriminalitet, missbruk eller annat socialt nedbrytande beteende
Du kommer att ha huvudansvaret för ungdomarnas planering på en av våra avdelningar.Kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning som socionom eller annan beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och som minst omfattar 180 hp.
Dokumenterad erfarenhet av självständigt planeringsarbete och om möjligt ledarerfarenhet för att tillsammans med andra yrkesgrupper genomföra planerade insatser.
Erfarenhet från arbete med ungdomar och/eller institutionsvård är meritande liksom utbildning i strukturerade risk och behovsbedömningsinstrument.
Kvalifikationer Din personliga lämplighet är nyckeln till att kunna påverka och förändra. Därför söker vi dig som har förmåga att bygga allians med ungdomar, familjer och nätverk. Du har en positiv människosyn och din drivkraft är att arbeta med människor i utsatta situationer. Du delar SiS värdegrund att vara en plats för förändring, och ditt bemötande och förhållningssätt genomsyras av våra ledord Respekt, Omtanke och Tydlighet. För rollen krävs en personlig mognad som bidrar till att du kan inge både hopp och förtroende, samtidigt som du har förmåga att lyfta fram det svåra i ungdomarnas familj och nätverk för att bidra till förändring. Du har en pedagogisk förmåga och kan agera positiv rollmodell i. Du arbetar bra tillsammans med andra människor och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. Som person är du intresserad av att driva och utveckla vård för ungdomar, håller dig informerad om aktuell forskning och klarar komplexa uppdrag. Du skall även kunna hantera stressfyllda situationer, ha modet att sätta gränser och vara konsekvent.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
521 94 GUDHEMSGÅRDEN Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Kvalitetschef
Carolin Stenberg carolin.stenberg@stat-inst.se +46104536202 Jobbnummer
10013282