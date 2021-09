Behandlingssekreterare till Familjeteamet - Trollhättans Kommun - Behandlingsassistentjobb i Trollhättan

Trollhättans Kommun / Behandlingsassistentjobb / Trollhättan2021-09-17Vi är stolta över Trollhättans Stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.Om verksamhetenResursforum Barn och Unga ligger i det centralt belägna Familjehuset som är en del utav Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och en enhet inom Familjestöd.Vi arbetar med insatser, i form av barnsamtal, ungdomsstöd och föräldrastöd, för barn och ungdomar 0-18 år i deras hemmamiljö.Familjeteamet består idag av ca 32 medarbetare och är indelade i fyra team med varierande inriktningar där varje team leds utav en teamledare. Vår ambition är att erbjuda kvalificerad stöd- och förändringsarbete utifrån familjernas behov. Viktiga områden som familj, skola/sysselsättning ska stärkas och samordnas för att ge en bättre situation för barnet/ungdomen och hela familjen. Trollhättans invånare kommer i kontakt med Resursforums verksamheter genom egen kontakt eller efter biståndsbedömning.Nu söker vi en trygg och teamfokuserade behandlingssekreterare till teamet som arbetar med intensiva insatser riktat till ungdomar och deras föräldrar utifrån kriminalitet och missbruk som tillsammans med oss ha tålamod i förändringsprocesser och vill jobba lösningsfokuserat utifrån ett systemiskt och salutogent förhållningssätt med fokus på det friska.2021-09-17De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att med BBIC som grund tillsammans med ungdom, dennes familj och socialsekreterare skapa anpassade lösningar utifrån individen och familjens behov. Att stötta hela nätverket runt individen är en viktig faktor i arbetet för att skapa en förändring som håller över tid. Samtalet är det centrala och sker både tillsammans med kollegor och enskilt. Utöver samtalet använder teamet olika program och metoder såsom FFT, CRA, CRAFT. Som ett komplement för att identifiera och följa förändringen under behandling så utför vi vid behov drog- och alkoholtester. Vi använder oss av FIT (Feedback informed treatment) som en viktig del för att systematiskt följa upp våra insatser.Arbetet bedrivs dagtid och kvällstid. Helg och beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten. Vi strävar efter en flexibel organisation vilket gör att det kan bli aktuellt med att stötta upp även i andra team inom Familjeteamet.Hos oss kommer du arbeta tillsammans med kompetenta kollegor som stöttar dig i det dagliga arbetet. För att stödja dig som nyanställd erbjuds du också en mentor. Som anställd i Trollhättans Stad får du även kontinuerligt kompetenshöjande insatser. Vi är måna om att du mår bra och erbjuder därmed flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt andra förmånliga erbjudanden via personalföreningen Rabatten.Vi söker dig som är socionom, socialpedagog eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha erfarenhet av socialt arbete med ungdomar, men också av familjesamtal och föräldrastöd utifrån kriminalitet, våld, missbruk och psykisk ohälsa. Du skall även ha god dokumentationserfarenhet. Körkort är en förutsättning för tjänsten. Har du även erfarenhet någon av ovan nämnda metoder ses det som meriterande.För att lyckas i denna roll ser vi att du har förmågan att förmedla trygghet och stabilitet till ungdomar, föräldrar, dina kollegor och andra samarbetspartners. Du förväntas kunna hantera situationer som kan innebära hög stress och fatta snabba beslut. Vi ser att du även är öppen och tydlig i din kommunikation, har ett flexibelt och kreativt förhållningssätt och förmågan att fokusera på möjligheterna.AnställningsinformationIntervjuer kommer att hållas under vecka 41, onsdagen 13/10 och torsdagen 14/10Tillträde 2021-12-01 eller enligt överenskommelseVarmt välkommen med din ansökan!Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag har vi passerat 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans Stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.Trollhättans Stad tillämpar rökfri arbetstid.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2021-12-01 TillsvidareanställningFast Lön.Sista dag att ansöka är 2021-10-03Trollhättans kommun5977138