Behandlingssekreterare
2026-02-05
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Brättegården ligger strax utanför Vänersborg. Vi tar emot icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik, psykisk ohälsa samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa skillnad för utsatta ungdomar? Brinner du för behandling och att få med människor i arbetet kring det? Då är jobbet som behandlingssekreterare på SiS Ungdomshem Brättegården ett meningsfullt arbete för dig.
Varje avdelning har en enhetschef, en gruppledare och en behandlingssekreterare, dessa tre befattningar utgör tillsammans ett avdelningsteam. Din roll som behandlingssekreterare är organisatoriskt placerad under kvalitetschefen, och har i uppgift att samordna och planera vården och behandlingen för de ungdomar som bor på avdelningen. Du har ett nära samarbete med gruppledaren som i sin tur planerar, samordnar och operativt leder det dagliga arbetet på avdelningen, samt att stöttar avdelningens medarbetare i deras arbete med ungdomarna utifrån den behandlingsplan som du i din roll upprättat.
Du är engagerad genom att involvera och göra ungdomen delaktig i varje steg av behandlingsprocessen, du ansvarar för utvärderingar av behandlingsinsatserna tillsammans med ungdomarna samt förankrar alla processer med såväl enhetschef, gruppledare som medarbetare på avdelningen. Behandlingskollegium planerar du för och leder samt vägleder sedan behandlingskollektivet mot uppställda mål i det vardagliga arbetet. Samordningsmöten med externa parter handskas du med och samordnar även arbetet kring behovsbedömningar och utredningar.
Arbetet är varierande och ställer krav på flexibilitet och ansvarstagande. Det innebär i omfattande delar att du är strukturbärare, noggrann och organiserad. Du förstår värdet och sammanhangen av samarbete, det är naturligt för dig att vägleda och stödja dina arbetskamrater. Du är initiativtagaren som förankrar och genomför efter beslut.
I övrigt är tjänsten flexibel på så sätt att du arbetar självständigt i den mån du önskar, samtidigt som du ges möjlighet till kontinuerliga träffar tillsammans med övriga kollegor med samma befattning där ni bl.a. utbyter erfarenheter, kvalitetssäkrar insatser samt uppdateras i nya riktlinjer och likriktat arbete. Runtomkring dig har du en rad olika befattningar med långvarig och bred kompetens vilket underlättar ditt arbete och berikar din vardag.Kvalifikationer
Vi söker en person med genuint intresse för ungdomsvård och som har lust att delta i utvecklingen av verksamheten och de metoder som används. Du behöver som person vara inlyssnande och bekräftande i ditt bemötande med ungdomarna, klara av att bygga allianser och skapa samarbete även med ungdomar med utmanande beteenden, samt få ungdomar att känna tillit och förtroende för dig.
Du ska även ha:
• Relevant högskoleutbildning såsom socionom eller annan beteendevetenskaplig utbildning som SiS anser vara likvärdig och som omfattar minst 180 hp.
• God förmåga att uttrycka sig i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt.
• B-körkort, då arbetet ibland innefattar resor utanför institutionen.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av vård- och behandlingsarbete inom socialtjänst, psykiatri eller kriminalvård. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2025-03-01. Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Fackliga representanter:
OFR: Stefan Eriksson 072-553 61 31
Saco-S: Merja Aathila 010-4532409
Seko: Martin Rapp 010-453 27 27
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Kvalitetschef
Sara Algebäck sara.algeback@stat-inst.se 010-4532702 Jobbnummer
