Behandlingssamordnare, vikariat till SiS Ungdomshem Fagared
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingssamordnare hos SiS ungdomshem Fagared ett meningsfullt arbete för dig. Vi söker nu en vikarierande behandlingssamordnare till vår avdelning Sjöstugan på SiS Ungdomshem Fagared, enhet Lindome i Mölndals kommun. Avdelningens målgrupp är pojkar i åldern 16-21 år som verkställer påföljd enligt Lagen om sluten ungdomsvård, LSU.
Utgångspunkten i vårt behandlingsarbete är att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du arbetar i ett team av engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå goda resultat.
Som behandlingssamordnare har du en central roll i arbetet med de intagna ungdomarna genom att planera, genomföra och följa upp behandlingsarbetet. Du samordnar den övriga personalens kontaktmannaskap gentemot de intagna ungdomarna och har ett särskilt ansvar för att dokumentera och följa upp ungdomarnas verkställighetsplaner samt behandling tillsammans med chef och övriga professioner och funktioner, såväl internt som externt. I rollen som samordnare förväntas du också kunna vägleda och stötta övrig personal på avdelningen i dokumentation och struktur i det dagliga arbetet.
Ett viktigt gemensamt uppdrag för alla medarbetare är att bidra till att skapa en trygg miljö och säkerställa att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, är empatisk och kan skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer där du förväntas vara bekväm i tydlig gränssättning. Du har också en god förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.
I din roll som behandlingssamordnare kommer du ha eget ansvar för flera insatser under de intagna ungdomarnas verkställighet samt ansvar som kräver erfarenhet och förmåga att samordna arbetet. Du behöver en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete, kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Då behandlingsarbetet dokumenteras och sker i samverkan med flera olika aktörer ställs höga krav på god svenska i såväl tal som skrift.
Du ska även ha:
• Lämplig högskoleutbildning, till exempel socionom, socialpedagog eller annan vård-/beteendevetenskaplig utbildning, alternativt minst tvåårig eftergymnasial utbildning som t.ex. behandlingspedagog, med gedigen och relevant yrkeserfarenhet.
• Dokumenterad vana av att upprätta och följa upp behandlingsplanering.
• Fullgod svenska i tal och skrift.
• B- körkort
Meriterande är att du dessutom har vana av arbetsledning eller handledning av personal eller kollegor, samt erfarenhet från arbete inom
myndigheter eller politiskt styrda organisationer.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är ett vikariat på heltid under ca 6 månader med tillträde snarast.
