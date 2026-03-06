Behandlingspersonal Socialpsykiatri -Sommarvikariat
Falköpings kommun / Undersköterskejobb / Falköping Visa alla undersköterskejobb i Falköping
2026-03-06
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falköpings kommun i Falköping
, Skara
, Skövde
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med en intressant brukargrupp så är detta rätt plats för dig!
Vad kan vi erbjuda dig?
Socialpsykiatrin i Falköping består av följande:
VILSKEGÅRDEN är ett särskilt boende som ligger i Floby och det finns bra tåg- och bussförbindelser.
Boendet har två avdelningar; Gullvivan och Prästkragen. På varje avdelning finns gemensam matsal, dagrum och inglasad balkong alternativt uteplats.
I anslutning till boendet finns en avgränsad trädgård med en damm och ett växthus. Det finns ett nystartat aktivitetscenter där brukare kan sysselsätta sig tillsammans med personal utifrån deras egna förutsättningar.
Verksamhetens vision
Vi ska hjälpa Falköpingsbor, med särskilda behov, till ett för dem värdigt och fungerande liv. Vi ska genom stöttning, motivering och ett professionellt bemötande, tillgodose deras behov samt öka deras möjlighet till ett så självständigt liv som möjligt.Publiceringsdatum2026-03-06Beskrivning av verksamheten
Vilskegårdens särskilda kompetens kan vara av avgörande betydelse för den enskilde och därför är de 16 platserna till för personer vars grunddiagnoser återfinns inom psykiatri, geropsykiatri och demensspektrat och vars beteende antingen avviker från det som generellt kan anses ligga inom normalgraden för diagnoserna eller som har ett riskbeteende som utsätter individen eller omgivningen för onödigt lidande. Vanligtvis återfinns dessa personer annars inom äldreboende, demensboende, externt HVB och i vissa fall, i ordinärt boende med visst personalstöd.
Vilskegårdens enhet har även uppdraget att fungera som stöd/bollplank ute i övriga verksamheter vid specifika problemställningar kring enskilda individer.
En nyrenoverad verksamhet med tekniken i fokus. Här arbetar kunniga medarbetare i varierande åldrar.
KAPELLGATAN 8 i Floby är ett boende med särskild service enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendet är i två plan och här finns gemensamma utrymmen som tv-rum, matsal, kök, spa-rum och aktivitetsrum.
Verksamhetens mål
Genom social träning, meningsfull sysselsättning och/eller arbete och andra riktade insatser är vårt mål att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv, samt att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.
Den grundläggande inriktningen är att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska kunna bo i eget boende. En förutsättning för detta är att du får det stöd och den hjälp du behöver. För att behålla funktionsförmågan är det viktigt att du själv gör så mycket som möjligt av det du klarar av. Vi vill ge hjälp till självhjälp.
BOENDESTÖD syftar till hjälpa till med stöd för att klara av din vardag. Det kan vara stöd både i eget boende eller i ett särskilt boende. Boendestödet kan vara både praktiskt som socialt stöd för att stärka din förmåga att klara din vardag. Stödet innebär att du får hjälp med att få struktur på vardagen, sköta hemmet, motverka isolering och delta i olika aktiviteter.
Vad söker vi hos dig?
Vård och omsorgsprogrammet är önskvärt. Erfarenhet från psykiatri är meriterande. Du skall vara tålmodig och kunna hantera brukare som har det svårt.
Du har en personlig mognad, kan hantera och bemöta individer med särskilda behov lågaffektivt. Du är flexibel och öppen för förändringar då det kan komma att ske snabba ändringar i verksamheten för att passa brukares behov. Du sätter brukare och verksamheten främst och har inga problem att följa gemensamt tagna beslut.
Goda kunskaper i svenska språket, såväl tal som skrift. Krav på slutförd SFI.
Upplysningar
Flertalet platser, löpande tillsättning. Du som kan arbeta hela sommaren 2026 kommer prioriteras.
Pälsdjur finns i verksamheten. och verksamhetens brukare är till större delen rökare.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Övrig information
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/59". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744) Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Rose-Marie Rehn 0515-885199 Jobbnummer
9780638