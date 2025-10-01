Behandlingspersonal/ Skötare 100% Schedevi Psykiatri HVB
Om jobbet
Schedevi Öst är ett hem för vård och boende (HVB) bestående av 6 enheter samt dagverksamhet.
Vi arbetar med funktionsträning i ADL samt aktiv rehabilitering för vuxna personer med förvärvad funktionsnedsättning till följd av exempelvis psykossjukdom eller samsjuklighet. Vissa delar av verksamheten är särskilt inriktade mot personer som har ett komplext och varaktigt funktionshinder där rehabiliteringsförmågan bedömts vara avsevärt begränsad.
Vi har lång erfarenhet av att arbeta med människor, som förutom SoL placeringen, vårdas enligt lagen om öppen rättspsykiatrisk vård samt lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård. Schedevi Psykiatri söker nu en engagerad medarbetare som är utbildad skötare inom psykiatrisk vård eller motsvarande utbildningsbakgrund.
Arbetet innebär framför allt att ge de boende stöd och omvårdnad i deras vardag. Utifrån behovsområden och mål har en genomförandeplan upprättats. Efter det har ett strukturerat veckoschema gjorts för varje individ som kan innehålla bland annat stödsamtal, träning i den allmändagliga livsföringen och vardagliga sysslor såsom tvätt, städning och matlagning.
Utöver detta sedvanliga arbetsuppgifter på enheterna som exempelvis dokumentation, veckohandling av mat, matlagning, städning, tvätt, transport av klienter till vårdcentral etc etc.
Arbetet innebär att arbeta utifrån en tydlig struktur och förutsägbarhet i vardagen genom kända rutiner och förhållningssätt.
Vi söker
Vi söker dig som vill arbeta med vuxna människor som har uttalade funktionshinder till följd av psykiatrisk sjukdom. Vi kan erbjuda dig ett trevligt, lärorikt och omväxlande arbete i vår verksamhet. Vi ser att du har gått någon utbildning inom vård, socialt arbete eller pedagogik. Tidigare erfarenhet inom arbetsområdet är meriterande. Du uttrycker dig väl i svenska, både i tal och skrift samt har god datavana.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och mångfald bland våra sökanden.
Vi anställer och hanterar ansökningar löpande. Tillträde enligt överenskommelse.
