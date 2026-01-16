Behandlingspersonal K-Rehab timvikarier
2026-01-16
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb hos oss på Humana. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-01-16Om företaget
Vi söker nu timvikarier omgående som har möjlighet att arbeta vid behov på våra HVB-verksamheter i Älvkarleby. Vi har två enheter i Älvkarleby, K-Rehab Alpha och Alvina. Målgruppen är vuxna med missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Alpha har män som målgrupp, Alvina tar endast emot kvinnor. Uppdragsgivare är socialtjänsten, LVM-hem eller vuxenpsykiatrin. Metoden utgår från KBT och arbetssättet är teambaserat. Samarbete med läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, terapeut och behandlingsteamet är en del i det dagliga arbetet.
Som timvikarie bidrar du till att täcka upp för oplanerad frånvaro och/eller vid tillfälligt utökat behov av personal, vilket innebär att du med kort varsel arbetar allt från några timmar till en längre period. Som timvikarie innebär det även att du kommer att arbeta på båda våra enheter.
På enheterna förekommer arbete dag, kväll och helg samt sovande jour nattetid. I din ansökan får du gärna specificera hur du kan arbeta.
Vem är du?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med människor i svåra livssituationer och är trygg och balanserad med klientens välmående i fokus. Som person är du lösningsfokuserad, organiserad och ansvarsfull. Du har ett positivt synsätt, är stresstålig och har goda förutsättningar att arbeta i en ibland tuff psykosocial arbetsmiljö. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har lätt för att skapa relationer, har god samarbetsförmåga samt mycket god förmåga att arbeta gränssättande vid klientarbete.
Du har minst 2-årig eftergymnasial utbildning såsom behandlings-/socialpedagog.
Arbetet innebär ett nära och förtroendefullt samarbete med dina kollegor och du har därför god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning lämnas utdrag ur belastningsregistret.
För att söka tjänsten krävs det att du är/har:
Socialpedagog, socionom eller behandlingspedagog.
Erfarenhet av behandlingsarbete
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God systemvana då dokumentation förekommer i hög omfattning
B-körkort
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Emelie Nordberg, mail: emelie.nordberg@humana.se
, tel: 070-310 7930 Så ansöker du
