Behandlingspedagoger till nattorganisation
2025-10-23
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Ljungbacken tar emot pojkar i åldrarna 16 till 20 år. Institutionen ligger i Uddevalla.
Arbetsbeskrivning
Vi har precis startat upp en ny nattorganisation på Ljungbacken, vill du vara med i den fortsatta processen och samtidigt skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspersonal hos SiS en meningsfull utmaning.
Vi söker nu tre visstidsanställda behandlingspedagoger för vaken nattjänstgöring. Som behandlingspedagog på natten har du ständigt vaken tjänstgöring. Du är med och ser till att nattrutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du ansvarar för tillsyn av ungdomarna. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner och dokumentation kan utgöra del av ditt arbete. Du ansvarar för att upprätthålla och delta i larmgrupp, samt säkerhet och brandskydd under nattetid. Du arbetar med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden.
Andra arbetsuppgifter kan vara:
• Dokumentation i journalsystemet KAJ
• Vara behjälplig vid diverse kvällsrutiner samt läggning
• Delta i gemensamma överlämningar
• Vara behjälplig med diverse morgonrutiner samt förbereda frukost
• Lokalvård på avdelningarna
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Kvalifikationer
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är ett krav att du har:
• Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller utbildning från högskola som vi bedömer som likvärdig
• B-körkort
• God svenska i tal och skrift
• Meriterande med erfarenhet av arbete med människor i en utsatt livssituation, t.ex. inom psykiatri, HVB-verksamhet, missbruksvård, kriminalvård eller vård- och omsorg
• Meriterande med kunskap och erfarenhet av NPF-diagnoser
Anställning:
Arbetstiden är enligt schema vaken nattjänstgöring.
Som medarbetare hos SiS ingår flera förmåner i din anställning, dessa kan du läsa om här: Förmåner som statligt anställd - SiS - Statens institutionsstyrelse
Tjänsterna är särkilda visstidsanställningar på ca 80% under sex månader med möjlighet till förlängning.
Urval och intervjuer kan ske löpande.
Fackliga företrädare:
Stefan Eriksson, OFR/S: 072-553 61 31
Henrik Isgren, Saco-s: 010-453 56 26
Stefan Hasselfors, Seko: 073-025 72 19
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
