Behandlingspedagog till stödboende Nästa steg
2025-09-16
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb hos oss på Humana. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Nästa Steg är ett stödboende för ungdomar och unga vuxna i Västerås som erbjuder individanpassat stöd i eget boende. Våra stödlägenheter ligger avskilt i ett lugnt och grönt bostadsområde, men ändå nära kollektivtrafik och service. Vi erbjuder fullt utrustade ettor med kokvrå, badrum och tillgång till tvättstuga i ett flervåningshus, där även personalens lägenheter finns.
Vår målgrupp är ungdomar i åldern 16-20 år som har behov av psykosocialt stöd och som inte kan bo hemma av olika anledningar, såsom konfliktfyllda hemförhållanden, behov av färdighetsträning eller behov av samhällsintegrering. Vi arbetar utifrån en forskningsbaserad metod som bygger på risk- och skyddsfaktorer, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och MI (Motiverande Intervju). Vårt syfte är att stärka ungdomarnas egna förmågor och självständighet, samt förbereda dem för ett självständigt liv utan behov av stödinsatser på lång sikt.
Om rollen
Som ungdomspedagog på Nästa Stegs stödboende kommer du att vara en viktig del av ett team som arbetar för att skapa förutsättningar för ungdomarna att utvecklas och bli självständiga. Din roll innebär att erbjuda individuellt stöd och vägledning i vardagen samt arbeta med färdighetsträning inom områden som tvätt, matlagning, städning och ekonomi.
Arbetet bygger på en målstyrd genomförandeplan som du utformar tillsammans med den unge och följer upp genom kontinuerlig dokumentation och uppföljning. Du kommer att arbeta med att bygga ärliga och förtroendefulla relationer för att motivera och stödja de boende i att sätta och uppnå sina mål, såsom att gå i skolan, börja arbeta eller ta ansvar för sitt hem. En central del i arbetet är att ge stöd genom både strukturerade aktiviteter och individuell vägledning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75%. Arbetet sker under dagtid, kväll, natt och helg. Lön sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vem är du?
För att passa i rollen som ungdomspedagog söker vi dig som är empatisk, lösningsorienterad och har ett genuint intresse av att arbeta med ungdomar i behov av stöd. Vi ser gärna att du:
-Har en utbildning inom behandlingspedagogik, beteendevetenskap eller liknande.
• Har erfarenhet av att arbeta med ungdomar med psykosocial problematik, beroendeproblematik eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
-Har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med evidensbaserade metoder, såsom Motiverande Intervju (MI).
-Är trygg i att arbeta självständigt, men också en god teamspelare som samarbetar väl med kollegor och externa aktörer.
-Har förmåga att bygga förtroendefulla och motiverande relationer och arbetar strukturerat med mål och uppföljning.
-Är flexibel och kan anpassa arbetet utifrån den unges individuella behov och förutsättningar.
-Har B-körkort
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar. Vi erbjuder ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får möjlighet att göra skillnad i ungdomars liv.
Vad händer nu?
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan och CV där du beskriver varför just du passar för denna roll. Vi går igenom ansökningarna löpande och kontaktar de kandidater vi önskar gå vidare med för intervju.
Om du har frågor om tjänsten eller vår verksamhet, tveka inte att höra av dig. Vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig till vårt team på Nästa Steg!
Då vi går igenom urvalet löpande så kan vi komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
