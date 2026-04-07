Behandlingspedagog till småskalig HVB-verksamhet
2026-04-07
Stabbarpsgården söker nu en behandlingspedagog för tillsvidareanställning till vår HVB verksamhet
Vi söker dig som vill arbeta i en professionell och småskalig verksamhet där relationer, struktur och ett genomtänkt behandlingsinnehåll är centralt - och där du som medarbetare förväntas bidra aktivt till att omsätta detta i det dagliga arbetet.
Tjänsten passar dig som vill arbeta nära ungdomar i deras vardag och samtidigt vara en del av ett sammanhang där arbetet präglas av reflektion, tydlig riktning och gemensamt ansvar.
Om Stabbarpsgården
Stabbarpsgården är en etablerad verksamhet med över 25 års erfarenhet av arbete med ungdomar i behov av stöd. Vi bedriver både HVB och stödboende för ungdomar i åldern 14-20 år med psykosocial problematik.
Vår ambition är att skapa en trygg, strukturerad och så normaliserad vardag som möjligt för ungdomarna. Den dagliga miljön är hemlik och förutsägbar, samtidigt som arbetet vilar på ett tydligt professionellt förhållningssätt.
Verksamheten arbetar enligt ett kvalitetsledningssystem baserat på Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9).
Personalgruppen består av behandlingspedagoger, beteendevetare och socionomer som arbetar nära varandra i det dagliga arbetet, med regelbunden reflektion och gemensamt ansvar för kvaliteten i arbetet.
I behandlingsarbetet utgår vi bland annat från:
• traumamedveten omsorg (TMO)
* lågaffektivt bemötande
* kravanpassning och tydlig struktur
* metoder för impulskontroll och självreglering, bl.a. RePulse
Stabbarpsgården har totalt 13 platser fördelat på två enheter och är beläget i lantlig miljö mellan Eslöv och Hörby med god pendlingsmöjlighet från Lund och Malmö.
Om rollen
Som behandlingspedagog hos oss har du ett professionellt ansvar att i vardagen omsätta Stabbarpsgårdens behandlingsmodell i praktiskt arbete .
Rollen innebär att du är en del av att bära verksamhetens gemensamma struktur, förhållningssätt och behandlingsinriktning. Arbetet sker inte utifrån individuella lösningar i stunden, utan inom ramen för gemensamt fattade beslut som följs konsekvent i vardagen .
I arbetet ingår att:
• genomföra behandlingsarbete enligt genomförandeplan och beslutade insatser
* bidra till att relation, struktur och kravanpassning genomsyrar vardagen
* arbeta långsiktigt och icke-reaktivt i mötet med ungdomarna
* delta aktivt i behandlingskonferenser, handledning och uppföljning
* dokumentera och följa upp insatser enligt verksamhetens riktlinjer
* bidra till en trygg, förutsägbar och hemlik miljö
Du förväntas bidra med observationer och reflektioner, men större behandlingsbeslut fattas gemensamt och följs konsekvent i organisationen .
Vi söker dig som
• har en eftergymnasial utbildning om minst två år med inriktning mot socialt arbete, exempelvis socialpedagog, socionom, beteendevetare eller liknande - eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• har erfarenhet av arbete med ungdomar, gärna inom HVB, stödboende eller liknande verksamhet
och som:
• är trygg, stabil och har ett gott omdöme
* har förmåga att skapa och upprätthålla professionella relationer
* kan arbeta strukturerat och bidra till en förutsägbar vardag
* trivs med att arbeta i team och följa en gemensam linje
* är öppen för reflektion, handledning och kontinuerlig utveckling
* kan uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en verksamhet där:
• du arbetar nära ungdomarna och gör konkret skillnad i deras vardag
* det finns en tydlig struktur och riktning i behandlingsarbetet
* personalgruppen är stabil och samarbetsinriktad
* arbetet präglas av reflektion, handledning och gemensamt ansvar
* det finns goda förutsättningar att utvecklas inom socialt arbete

Publiceringsdatum: 2026-04-07
Arbetet innebär tjänstgöring dag, kväll samt var tredje helg.
Vi tillämpar kollektivavtal.
Ansökningar hanteras löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
E-post: jobb@stabbarpsgarden.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HVB TILLSVIDAREANSTÄLLNING".
Detta är ett heltidsjobb.
https://stabbarpsgarden.com/
241 92 ESLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stabbarpsgården Kontakt
Verksamhetschef
Erik Andersson erik@stabbarpsgarden.com 0739829986
