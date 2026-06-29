Behandlingspedagog till Nibblebo
Köpings kommun, Brogården/Nibblebo / Behandlingsassistentjobb / Köping Visa alla behandlingsassistentjobb i Köping
2026-06-29
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Köpings kommun, Brogården/Nibblebo i Köping
Vi söker en behandlingspedagog till Nibblebo, vår HVB-verksamhet för behandling av vuxna med skadligt bruk och beroende inom verksamhetsområdet stöd och behandling.
På Nibblebo har vi sammanlagt 11 platser; varav en av de är en insluss- och två stycken är utslusslägenheter.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
• Vi har verksamhet dygnet runt, vilket innebär att du arbetar enligt schema med oregelbundna arbetstider, inklusive kvällar och helger.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som behandlingspedagog på Nibblebo HVB ingår du i ett team tillsammans med 5 kollegor. Ni ansvarar för att utveckla, planera och genomföra de interna behandlingsinsatserna för personer med skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika så att de motsvarar målgruppens behov. Ni bedriver ett kvalificerat behandlingsarbete, både enskilt och i grupp
I rollen som behandlingspedagog kommer du att samverka med flera andra professioner och arbetsuppgifterna är att ge stöd och behandling till klienten i rehabiliteringen samt i vardagliga sysslor.
Du kommer att planera och genomföra behandlingsinsatser samt dokumentera dessa i genomförandeplan samt löpande dokumentera i journal i verksamhetssystemet Lifecare.
De metoder som används i behandlingsarbetet är bland annat manualstyrd 12 stegs behandling, motiverande samtal, ESL samt återfallsprevention.
Praktiska sysslor såsom städ, matinköp och matlagning ingår i arbetsuppgifterna.
Som behandlare ansvarar du för att följa gällande lagstiftning och verksamhetens rutiner, bland annat gällande vård- och livsmedelshygien samt medicinhantering
Hos oss kommer du att arbeta tillsammans med övrig personal och hjälpa till att bygga relationer och motivera till förändring.
I rollen ingår också ett kontaktmannauppdrag, där du ansvarar för att planera och samordna vården. Detta inkluderar att hålla regelbunden kontakt med interna och externa samarbetspartners. Du leder både enskilda och gruppbehandlingssamtal, där du använder terapeutiska metoder för att stödja individernas utveckling och hjälpa dem att hantera sina utmaningar.Kvalifikationer
• För rollen söker vi dig som har minst en tvåårig YH-utbildning inom socialt arbete, t.ex. behandlingspedagog, eller annan eftergymnasial utbildning som bedöms likvärdig.
• Du ska ha erfarenhet av arbete inom missbruks/beroendevård
• Meriterande om du har utbildning/kunskap i metoder som till exempel: 12-stegsmetod, ÅP
• B-körkort är ett krav
Personliga Kompetenser:
• Att ge våra klienter en trygg miljö liksom att skapa ett engagerande och positivt arbetsklimat för medarbetare är viktigast för oss och vi fäster därför stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
• Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och som motiveras av att möta personer med ett stort motivationsbehov.
• Du är trygg och stabil som person och kan skilja på det personliga och det professionella i dina relationer med våra klienter.
• För dig är det naturligt att se nya möjligheter i en komplex livssituation och vara beslutsam och tydlig när det krävs, du ska även kunna hantera utmanande beteenden.
• Då arbetet innebär att möta människor i kris och/eller med en svår livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.
• Att behärska det svenska språket flytande i tal och skrift är ett krav utifrån dokumentation.
• Du har goda digitala kunskaper och är van att dokumentera.
Ditt medarbetarskap behöver präglas av samarbetsförmåga och vilja att delta i verksamhetens utveckling. Du förväntas ha ett gott samarbete med chef och kollegor, både på din arbetsplats och inom vår kommunkoncern.
Alla som anställs av oss behöver kunna visa upp utdrag ur polisens belastningsregister. Beställ gärna detta utdrag i förväg!
Utdraget finns att beställa via länken: www.polisen.se/
HVB-hem
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Köpings kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334246". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Köpings Kommun
(org.nr 212000-2114)
Nibblesbackesvägen 17 (visa karta
)
731 32 KÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Köpings kommun, Brogården/Nibblebo Kontakt
Vision Malin Nordström 0221-251 30 Jobbnummer
9983917