Behandlingspedagog till HVB-verksamhet
Lidköpings Kommun / Behandlingsassistentjobb / Lidköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Lidköping
2026-01-01
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet - För dig som gör skillnad varje dag
Vill du arbeta på en plats där din insats betyder något på riktigt? Välkommen till våra HVB-hem för barn och ungdomar, öppnade hösten 2020, där vi arbetar med placeringar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och LVU.
Vi söker nu drivna och självständiga behandlingspedagoger som vill vara med och utveckla våra enheter - och framför allt förändra unga människors liv.
Här får du en betydelsefull roll i ett engagerat team med behandlingsassistenter, behandlingspedagoger, samordnare och enhetschef. Tillsammans skapar vi en trygg, strukturerad och meningsfull tillvaro för ungdomar som behöver professionellt stöd och vägledning.
Arbetsuppgifter
Som behandlingspedagog är du en nyckelperson i varje ungdoms utvecklingsresa. Ditt uppdrag innebär bland annat att:
- Vara ett pedagogiskt och praktiskt stöd i ungdomarnas vardag.
- Arbeta strukturerat med genomförandeplaner och följa upp individuella mål.
- Vara kontaktperson mot skola, föreningsliv, socialtjänst och gode män.
- Stötta behandlingsassistenter och samarbeta tätt med socialsekreterare.
- Säkerställa att dokumentation, rutiner och struktur efterlevs och utvecklas.
- Bidra med initiativ och driv i det vardagliga arbetet för att skapa ett kvalitativt boende.
Du har ett viktigt ansvar att skapa stabilitet, följa etablerade rutiner och agera självständigt - samtidigt som du möter varje individ med värme, empati och ett professionellt förhållningssätt.
Vem är du?
Vi söker dig som:
- Har eftergymnasial utbildning inom beteendevetenskap eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Har minst fem års erfarenhet av arbete med barn, ungdomar eller unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller sociala utmaningar.
- Har erfarenhet av arbete med personer med autism och utmanande beteenden.
- Har kunskaper i motiverande samtal, lågaffektivt bemötande och miljöterapeutiskt arbetssätt - gärna också familjebehandling.
- Har B-körkort för manuell växellåda.
Du är trygg i din yrkesroll, har god självinsikt och en tydlig värdegrund. Du arbetar strukturerat, följer rutiner och är van att dokumentera noggrant. Du är driven, tar egna initiativ och klarar av att arbeta självständigt i ett dynamiskt sammanhang där engagemang gör skillnad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, såsom god samarbetsförmåga, flexibilitet och ett professionellt bemötande.
Övrigt
- Utdrag ur belastningsregistret krävs (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/).
- God kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
- Tjänsten inkluderar schemalagd arbetstid dag, kväll, helg samt journätter.
- Provanställning kan komma att tillämpas.
- Intervjuer och urval och eventuella tillsättningar sker löpande - så vänta inte med din ansökan!
Välkommen till en arbetsplats där du varje dag får vara med och skapa trygghet, förändring och framtidshopp. Hos oss arbetar du inte bara - du gör skillnad.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
