Behandlingspedagog till HVB Flickboende
Humanisthemmet Eq AB / Behandlingsassistentjobb / Knivsta
2026-01-12
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
, Enköping
, Uppsala

Humanisthemmet EQ, som driver värdestyrda verksamheter inom vård och behandling söker nu behandlingspedagog. www.humanisthemmet.se
Har du genuint engagemang för och vill arbeta med ungdomar med psykosocial problematik, är en trygg vuxen, har erfarenhet och utbildning inom socialt behandlingsarbete så kan detta vara ett arbete för dig.
Vi söker dig som vill vara en del av Team EQ och vill arbeta utifrån kvalité och en humanistisk värdegrund.
Ditt arbete
Som behandlingspedagog arbetar du i ett personalteam. Vi arbetar utifrån ett 24/7 perspektiv med behandlingsmetoder som grundar sig i KBT. Du kommer att ingå i ett behandlingsteam av inspirerande medarbetare.
Viktigt är att du är trygg, har en positiv människosyn, är lösningsorienterad, har god samarbetsförmåga, engagerad och är flexibel.
Tjänsten
Tjänsten innefattar arbete under vardagar, helger, dagtid, kvällstid och nattetid med sovande jour.Publiceringsdatum2026-01-12Kvalifikationer
Du har en adekvat utbildning, såsom behandlingspedagog/socialpedagog, socionom, beteendevetare eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Vi ser gärna att du har kunskap och tidigare erfarenhet av att arbeta och bedriva behandling både i enskilda samtal och i grupp.
Utbildning i ACT, DBT, ACRA, HAP och ART är meriterande.
Du har vidare kunskap om och ett genuint intresse för människor med olika typer av social problematik. Du ska även kunna behärska svenska i tal och skrift samt ha god datavana eftersom arbetet innefattar journalanteckningar och genomförandeplaner m.m.Övrig information
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Utdrag ur Polismyndighetens belastnings-och misstankeregister erfordras före anställning.
Tjänsten är tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Vi kallar löpande till intervju så vänta inte med att skicka in ditt CV.
För mer information om tjänsten, välkommen kontakta föreståndare Emma Matsson:
mail: emma@humanisthemmet.se
tfn: 070 - 035 22 24
Välkommen med din ansökan
Ansökan skickas via mail till: suzan@humanisthemmet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: suzan@humanisthemmet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EQ Forsen HVB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humanisthemmet Eq AB
(org.nr 556925-6711) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Humanisthemmet EQ Kontakt
Föreståndare
Emma Matsson emma@humanisthemmet.se Jobbnummer
9679415