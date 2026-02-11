Behandlingspedagog till Broarp HVB i Eksjö
2026-02-11
Om Broarp HVB - En del av Viljan
Vill du göra verklig skillnad i unga människors liv?
Vi söker nu en engagerade och trygga behandlingspedagoger till vårt HVB-hem för pojkar med neuropsykiatriska funktionsvariationer i åldern 12-23 år som kan arbeta i sommar och vid behov övrig tid.
Vi tar emot pojkar från hela Sverige. Vi arbetar inte med ungdomar med beroendeproblematik eller kriminell identitet.
Om rollen som behandlingspedagog
Vi arbetar med engagemang i allt kring våra ungdomar. Rollen som behandlingspedagog innebär att planera, genomföra och följa upp pedagogiska och behandlande insatser utifrån individens behov. Arbetet bygger på att skapa trygga relationer, motivera till förändring och stärka individens förmåga till självständighet. Det ingår även att dokumentera insatser och delta i planeringsmöten och utvecklingsarbete. Du fungerar som ett stöd för ungdomen och ni tillsammans utvecklar strategier för att uppnå mål i vardagen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Skapa struktur och tydlighet i vardagen genom pedagogiskt stöd
Arbeta med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik
Stödja ungdomarna i social färdighetsträning och känsloreglering
Planera, genomföra och följa upp genomförandeplaner
Dokumentera enligt gällande lagstiftning och riktlinjer
Samverka med skola, socialtjänst, BUP och andra samarbetspartners
Motivera till skolgång, sysselsättning och meningsfull fritid
Förebygga och hantera konflikter och utmanande beteenden
Du är relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorgsarbete och kan se individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
Utbildad socialpedagog eller 400 YHP behandlingspedagog, samt kompetens kring neuropsykiatriska funktionsvariationer
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Meriterande:
Erfarenhet av målgruppen och arbete på HVB
Anställningsvillkor
Roll: Behandlingspedagog/socialpedagog
Anställningsform: Timvikarie
Tjänstgöringsgrad: Hel- eller deltid
Arbetstid: Dag, kväll, helg och sovande jour enligt schema
Tillträde: 260615
Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, som är en trygg arbetsgivare och kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benify.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Viljan/Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Helena Heynemann
Verksamhetschef Broarp HVB Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7211569-1836296". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
575 39 EKSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Viljan Kontakt
