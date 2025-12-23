Behandlingspedagog som vill göra skillnad
Statens institutionsstyrelse / Behandlingsassistentjobb / Linköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Linköping
2025-12-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Linköping
, Tranås
, Vingåker
, Vimmerby
, Eksjö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
SiS är en myndighet som bedriver samhällsviktig verksamhet genom att ge tvångsvård och behandling till ungdomar och vuxna med allvarliga psykosociala problem och missbruk. Denna verksamhet är en del av vårdkedjan som syftar till att ge individer förutsättningar för ett socialt fungerande liv. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. SiS ungdomshem.
Folåsa tar emot skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Folåsa vi satsar på att utöka bemanningen på våra avdelningar som en kvalitetshöjning för målgruppen där du som behandlingspedagog har möjlighet att vara med på vår utvecklingsresa!
Genom din anställning som behandlingspedagog kan du skapa skillnad för våra ungdomar
I vår verksamhet ges du som behandlingspedagog möjlighet till behandlingsarbete i en verksamhet med hög säkerhet och god bemanningstäthet. Ungdomarna på SiS har en bakgrund som kantats av oförutsägbarhet och stress i olika former, vilket innebär att ditt fokus ligger på att på ett professionellt sätt jobba med behandlingsarbete, omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta flickor i en svår livssituation. Du blir en del av ungdomarnas vård- och behandling, skolgång, matlagnings- och städrutiner samt helg- och kvällsaktiviteter. Du arbetar med att bygga trygga relationer bland annat genom kontaktmannaskap men också med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete, och bidrar bland annat till rättssäkerhet, planering och uppföljning av vår verksamhet.
Genom att arbeta på SiS
• Gör du skillnad: Du bidrar till livsviktig förändring för ungdomar med psykosociala problem.
• Meningsfullt arbete: Du får ett jobb där det du gör spelar roll varje dag genom att hjälpa människor i behov av stöd och behandling.
• Teamarbete: Du arbetar i team med olika yrkesgrupper som psykologer, lärare och sjuksköterskor för att ha ett helhetsgrepp om behandlingen.
• Möjlighet till utveckling: Du har stora möjligheter att utvecklas, öka din kompetens genom utbildning och ta mer ansvar.
• Trygghet och gemenskap: Arbetet bygger på att skapa trygga relationer och bidra till en stabil och trygg vardag för ungdomarna.
• Kompetensutveckling: SiS erbjuder grundläggande utbildningar inom exempelvis TMO, MI, KBT och beroendelära och och du har stora möjligheter att öka din kompetens.
• Förmåner: Som statligt anställd har du flera förmåner så som fler semesterdagar än andra arbetsgivare inom vård och omsorg, friskvårdsbidrag, viss ersättning för sjukvård och läkemedel, möjlighet till flyttledigt och tillgång till företagshälsovård.
Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande. Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt. På SiS har du verkligen chansen att göra skillnad för någon och förändra liv!
Läs mer om vår verksamhet på SiS - Plats för förändring - SiS - Statens institutionsstyrelse (www.stat-inst.se). Kvalifikationer
Krav för tjänsten är
• Eftergymnasial utbildning på minst två år i enlighet den nya socialtjänstförordningen. Det kan vara utbildning inom exempelvis socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde.
• B- körkort
• God svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstiden är enligt schema, dag - kväll och helg.
Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning på 10 veckor. I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och
Det är viktigt att du som arbetar nära ungdomar och klienter har de verktyg du behöver. Hos SiS får du som behandlingspedagog ett utbildningspaket som bland annat innehåller:
• SiS tio veckor långa grundutbildning
• SiS eget program för effektiv konflikthantering
• Suicidprevention
• Motiverande samtal (MI)
Intervjuer kan komma att ske löpande.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9663001