Behandlingspedagog som vill göra skillnad
Statens institutionsstyrelse / Behandlingsassistentjobb / Vindeln Visa alla behandlingsassistentjobb i Vindeln
2025-10-27
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Vindeln
, Sollefteå
, Boden
, Mark
, Kalix
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Renforsen ligger i Vindeln och ger vård till män som har ett alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa. Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa livsviktig förändring för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog vaken natt hos SiS LVM-hem Renforsen en meningsfull utmaning. Vi söker nu två stycken behandlingspedagoger som är intresserad av att arbeta med oss på Renforsen. Som behandlingspedagog vaken natt arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter, behandlingspedagoger och operativa ledare. Tillsammans ansvarar ni för att de klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd till klienterna under natten. Med stöd av dina kunskaper inom vård- och behandlingsarbete bidrar du aktivt till att behandlingsplaner fullföljs. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete, och bidrar bland annat till rättssäkerhet, planering och uppföljning av vår verksamhet. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls enligt våra rutiner och du medverkar till klienterna får rätt stöd och trygghet under natten. I arbetet ingår bl.a. praktiska arbetsmoment som städning, vidare att vara handledare till nya medarbetare samt praktikanter. Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Arbetstiden är enligt schema natt och tjänstgöringsgraden är 79.1 procent.
Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning på 10 veckor. I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.Kvalifikationer
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra klienter. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med klienterna likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du ska också ha:
• Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller utbildning från högskola som vi bedömer likvärdig
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer, t.ex. inom psykiatri eller inom LSS omsorg
• Erfarenhet från klientnära befattningar inom Kriminalvården
• Erfarenhet från klientnära befattningar inom andra offentliga verksamheter
• Utbildning inom vård-och omsorg
• Erfarenhet av arbete med vår målgrupp t.ex. missbruksvård, ungdomsvård etc.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Båda behandlingspedagogtjänsterna, vaken natt, är tillsvidareanställningar på 79.1 procent och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: Förmåner inom staten
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2025-11-23.
Arbetsgivaren kommer att begära utdrag från misstanke- och brottsregistret för de kandidater som är aktuella för tjänsterna.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Enhetschef
Jacob Jonsson jacob.jonsson@stat-inst.se 010-4535531 Jobbnummer
9575283