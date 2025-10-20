Behandlingspedagog som vill göra skillnad
Statens institutionsstyrelse / Behandlingsassistentjobb / Uppsala Visa alla behandlingsassistentjobb i Uppsala
2025-10-20
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Uppsala
, Sigtuna
, Enköping
, Sundbyberg
, Solna
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att arbeta som timvikarie och samtidigt vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor?
Då kan jobbet som timanställd behandlingsassistent/behandlingspedagog hos oss på SiS LVM-hem Östfora vara en meningsfull utmaning.
Vi är i kontinuerligt behov av timvikarier. Utöver dina kvalifikationer och erfarenheter värdesätter vi din flexibilitet. Att du kan hoppa in med kort varsel och att du har möjlighet att jobba varierade arbetstider.
Våra arbetstider:
07.00-15.30
09.00-17.30
13.00-21.30
21.05-07.15 (vaken natt)
Målet med ditt uppdrag är att motivera våra klienter till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Du är med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska och spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra klienter. Du stödjer klienterna i det dagliga livet med exempelvis enskilda samtal, hygien, städning och aktiviteter. Vidare är dokumentation en viktig arbetsuppgift.
Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Som ny medarbetare hos oss kommer du att genomgå vår interna introduktionsutbildning som varvar teori med praktik. Den teoretiska delen pågår under 5 arbetsdagar klockan 08.00-15.30 - du behöver kunna närvara på alla teoretiska dagar.
Kvalifikationer
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra klienter. Du har även en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
För din arbetsroll gäller följande kompetenskrav:
Behandlingspedagog
• Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller examen från högskola som vi bedömer likvärdig.
• God svenska i tal och skrift.
• Giltigt B-körtkort.
• Tillgång till bil.
Meriterande är om du har erfarenhet av arbete inom missbruksvård och/eller omvårdnad.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en timanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2025-11-07. För att din ansökan skall kunna bedömas korrekt behöver du bifoga relevanta utbildningsunderlag i samband med ansökan som styrker att du uppfyller ska-kraven för aktuell tjänst. Vi går kontinuerligt igenom inkomna ansökningar och återkommer till dig så snart vi kan.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Urval sker under pågående rekrytering
Du behöver kunna delta under tre veckors sammanhängande introduktionsperiod - planerad introduktionstart sker v 50
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9563748