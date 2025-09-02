Behandlingspedagog/Socialpedagog sökes till HVB
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viljan Individ och Familj AB i Katrineholm
, Norrköping
, Köping
, Hallstahammar
, Västerås
eller i hela Sverige
Om Viljan Tallkullen HVB
Välkommen till Viljan Tallkullen - vi är ett HVB för dom som behöver behandling, vård och omsorg på grund av psykiska funktionsnedsättningar eller samsjuklighet.
Vi tar emot personer från 18 år och erbjuder boende i rum eller lägenhet.
Placering sker enligt SoL. Vi tar emot personer som placeras enligt LPT, LVU eller LRV i öppenvård.
Vi tar även emot personer som behöver en LARO-behandling och där kompletterar vi med den medicinska delen samt med samtal, motivation och rådgivning.
Viljan Tallkullen genomgår just nu en mängd roliga förändringar och vi ser fram emot att just du som söker dig till oss är nyfiken på att vara med på denna spännande utvecklingsresa. Blir du en av oss kommer du ha stora möjligheter att vara med och forma en helt ny behandlingsverksamhet. Om rollen som behandlingspedagog eller socialpedagog hos oss på Tallkullen
Arbetet innebär att vara delaktig i våra klienters vardag, struktur och behandling samt ha ett gott samarbete med kollegor. I rollen kommer du att vara delaktig i klientens och verksamhetens aktiviteter likväl som i behandlingshemmets dagliga drift.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stötta klienten i det dagliga livet med ex. hygien, städning och planering
Skapa en trygg och förutsägbar miljö genom struktur och tydliga rutiner
Utifrån genomförandeplanen utföra planerade och strukturerade behandlingsinsatser
Dokumentera
Läkemedelshantering
Kontakt med nätverk och myndighet
Närvarande tillsyn och motiverande stöd
Dagligt genomförande i verksamhetens planering
Kvalifikationer:
Vi förväntar oss att du har ett professionellt, strukturerat och empatiskt förhållningssätt med god förmåga till tydlig och rak kommunikation. Du är relationsskapande, lojal och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra.
Du är en driven, självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för behandlingsarbete och ser individens möjligheter och behov till att förändra sitt liv. Ditt perspektiv ligger i det som är verksamhetens bästa och ser oftast möjligheter. Du har engagemang och positivitet i det som behöver göras. Det är av stor vikt att den finns ett lösningsfokus, när det uppstår utmaningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du bör ha datorvana och bekväm med att dokumentera. Du är minst 18 år gammal, har körkort. God svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Eftergymnasial utbildning två år eller längre
Erfarenhet från arbete inom samsjuklighet
Utbildning i lågaffektivt bemötande
Erfarenhet från arbete inom HVB-verksamhet, behandlingsverksamhet
Erfarenhet inom psykiatri
MI
KBT
ESL
Anställningsvillkor:
Roll: Socialpedagog/behandlingspedagog
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Arbetstid: Dag/kvällar/helger
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Ja
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo gruppen, ett av Nordens största omsorgsföretag, som funnits sedan 1985. Det gör att vi är en trygg arbetsgivare, med många erfarna kollegor du kan lära dig av, och där vi, tack vare vår storlek som arbetsgivare kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller.
Därtill kan vi erbjuda:
Kompetensutveckling genom ett gediget internt utbildningsbibliotek
Ledarskapsprogram
Friskvårdsbidrag
Vår förmånsportal Attendo plus i samarbete med Benify med samlade rabatter och personalförmåner
Erfarna och stöttande chefer
Kollektivavtal
Om rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdag 30/9 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka oss din ansökan.
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för en bättre morgondag
Om Viljan
Vi på Viljan tror att alla människor har möjlighet till förändring. Det gör att vi skapat en arbetsplats där du som kollega är med och påverkar, gör skillnad och utvecklas.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan
arbetsplatsen för dig.
Viljan samlar det bredaste utbudet av skräddarsydda lösningar inom individ- och familjeomsorg. Våra medarbetare arbetar med omtanke, engagemang och kompetens för att ge varje individ, förutsättningar att ta nästa positiva steg i livet. Ersättning
