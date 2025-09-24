Behandlingspedagog/socialpedagog
Supporta Omsorg Akut HVB tar emot flickor och pojkar mellan 17 till 20 år med missbruksproblematik. HVB-hemmet är en del av vår vårdkedja från akutenhet, behandlingsenhet till stödboende. Akutenheten ligger i Lidköpings kommun.
På akutenheten beräknas placeringstiden uppgå till max 12 veckor. Detta i syfte att ungdomarna når drogfrihet och motivation till förändring, samt att de arbetar med att kartlägga sin problembild med bland annat utlösande faktorer för missbruket. Samsjuklighet med psykisk ohälsa, NPF och kriminalitet är vanligt förekommande. Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är att i enlighet med uppställda mål bland annat jobba aktivt med frågor beskrivet i den unges genomförandeplan där enskilda samtal, veckosamtal, reflektionssamtal och kartläggande samtal ingår regelbundet. Dina arbetsuppgifter är också att hjälpa den unge att stärka sina skyddsfaktorer och minimera riskfaktorer samt vara en del av programverksamheten som är schemalagd måndag till torsdag. I arbetet ingår det även att ge den unge stöd i att utveckla en god psykisk och fysisk hälsa. Likaså stödja den unge i att bli drogfri under placeringen samt ge den unge bästa förutsättningarna för ett nyktert och drogfritt liv. Dokumentation är en viktig del i arbetet. Det ingår i arbetet vanligt förekommande hushållssysslor.
Arbetstiden är enligt schema dag, kväll, natt och helg.Kvalifikationer
Det är ett krav att du har minst tvåårig eftergymnasial utbildning om minst två år inom socialt arbete. Du har erfarenhet från liknande verksamhet, HVB eller skola. Du ska ha förmågan till självständigt arbete och vara stresstålig. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket både avseende tal, skrift och förståelse.
Du har B-körkort.
Meriterande:
Kompetens inom arbetsområde missbruksvård/behandling och kognitiv beteendeterapi.
Kunskap och erfarenhet av substansberoende.
Erfarenhet av motiverande samtal.
Erfarenhet av att hantera grupper. Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad, tydlig och närvarande i din kommunikation med utgångspunkt i Supporta Omsorgs värdegrund: Kommunikation, tydlighet, respekt och delaktighet. Uppdraget som behandlingspedagog hos Supporta Omsorg kräver ett gott samarbete både inom organisationen och med våra samarbetspartners.
Du ska kunna engagera våra ungdomar och bidra till ett arbetsklimat som präglas av öppenhet och arbetsglädje. Du har en prestigelös inställning och är mogen som person genom förmågan att balansera yttre krav från chefer, kollegor och ungdomarnas mål och behov. Du har god socialkompetens med en hög grad av energi och vilja.
Supporta Omsorg erbjuder:
Ärende handledning erbjuds inom organisationen.
Friskvårdsbidrag
Positivt arbetsklimat och ett väl inarbetat koncept.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att ansöka via mail innan 2 november.
Vi kommer att genomföra kontinuerliga intervjuer under ansökningstiden och kan komma att avsluta anställningsprocessen innan utsatt tid.
Supporta Omsorg arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande som uppfyller kravprofilen.
Det genomförs registerkontroll för denna tjänst.
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: geir.nyckel@supportaomsorg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Supporta Omsorg Akut HVB AB
(org.nr 559447-9627)
531 94 JÄRPÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetsutvecklare
Geir Nyckel geir.nyckel@supportaomsorg.se 0737481022 Jobbnummer
9523297