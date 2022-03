Behandlingspedagog, SiS ungdomshem Brättegården

Brättegården ligger strax utanför Vänersborg. Vi tar emot icke skolpliktiga ungdomar med psykosocial problematik, psykisk ohälsa samt kriminalitet och missbruk.2022-03-30På institutionen bor 32 ungdomar, fördelat på 5 avdelningar. Vi är drygt 110 medarbetare som arbetar för att skapa goda förutsättningar för ungdomarna. Därutöver har vi ett antal tidsbegränsat anställda som stöttar upp vid ordinarie medarbetares frånvaro. Utöver behandlingspersonal har vi en egen skola, ett eget kök samt en ekonomi- administration- och IT-funktion. På området finns aktiviteter så som gym, fotbollsplan samt egen brygga för bad och båtåkning. Vid besök av föräldrar finns ett eget hus där umgänge och övernattning sker. Även vistelse utanför området görs för att berika ungdomarnas vardag.Vill du jobba inom en organisation där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv och där du erbjuds ett viktigt och spännande jobb? Då är du välkommen att söka tjänst som behandlingspedagog hos oss.Som behandlingspedagog har du tillsammans med övrig personal ett stort ansvar för det dagliga arbetet och är en vuxen förebild som ansvarar för att skapa en stabil, trygg, aktiv och utvecklande miljö för de unga. Du bidrar till att göra skillnad och verkar för att verksamheten når uppsatta mål. Tillsammans med dina teammedlemmar kommer du att ansvara för behandlingen för de placerade ungdomarna och med stöd av behandlingssekreterare jobba mot de uppsatta målen i respektive ungdoms behandlingsplan.Vårt arbete och förhållningssätt gentemot såväl våra ungdomar som varandra utgår från våra värdeord respekt, omtanke och trygghet. Vi ser samarbete och god kommunikation som en självklarhet då det inte bara bidrar till våra ungdomarnas trygghet, det bidrar också till vår egna arbetsmiljö. Vi har regelbundna utbildningar inom ex. säkerhet, dokumentation, våra särskilda befogenheter, KBT, MI samt traumamedveten omsorg (TMO).Som nyanställd hos oss får du en introduktionsutbildning på tre dagar samt en handledare som du går bredvid din första tid.Du har som lägst tvåårig eftergymnasial utbildning inom området. Men vi ser gärna att du är högskoleutbildad, ex beteendevetare, socialpedagog eller socionom. Du ska ha erfarenhet av att möta människor i utsatta situationer i ditt arbete. Tidigare erfarenhet av arbete med just ungdomar är meriterande. Särskilt meriterande om du har erfarenhet av LVU/tvångsvård. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och förmågor. Körkort, för manuell växellåda, är ett krav.Vi möter många ungdomar med olika problematik vilket ställer höga krav på att du har en god förmåga att bygga relationer, har ett inre lugn och en personlig stabilitet. Du har god samarbets- och initiativförmåga. Du drivs av viljan att motivera ungdomar till förändring. Då behandlingsarbete dokumenteras och diskuteras med flera olika aktörer ställs krav på god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift.För att lyckas i ditt uppdrag behöver du ha god förmåga att hålla struktur och planering, samt kunna utöva kontroll och gränssättning med respekt för den unges situation. Det är också viktigt att du är stresstålig och van att hantera uppdrag med flera aktörer inblandade, såsom ungdomens nätverk, socialtjänst och skola. Du ingår i ett team i din arbetsgrupp med kontaktmannaansvar för ungdom vilket ställer krav på initiativförmåga och ansvarstagande.ÖVRIGTUtöver ett stimulerande, utvecklande och givande arbete, erbjuder Brättegården dig en god arbetsmiljö och bra förmåner. Förmånerna består bland annat av extra semesterdagar, lediga klämdagar, friskvårdsbidrag, ersättning för läkarbesök och läkemedel etc.Vi tillämpar rökfri arbetstid.SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Arbetstid förlagd till dag, kväll, helg och sovande natt. Tillsvidareanställning, tillträde: 2022-05-01 Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2022-04-13Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Brättegården i Väne6487681