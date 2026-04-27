Behandlingspedagog med KBT- kompetens till Fogdhyttan
Fogdhyttans Vård- Och Behandlingshem AB / Behandlingsassistentjobb / Filipstad
2026-04-27
Fogdhyttan är ett vård- och behandlingshem beläget i en lugn och naturskön miljö strax utanför Filipstad. Här bedriver vi kvalificerad behandling för vuxna kvinnor och män med missbruks- och beroendeproblematik. Nu söker vi en engagerad behandlingspedagog med KBT-kompetens.Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Fogdhyttan är en del av Stockrosen Vård och Omsorg AB, en koncern som bedriver evidensbaserad och individanpassad vård inom missbruksvård, psykiatri och samsjuklighet. Inom Stockrosenkoncernen erbjuds en sammanhållen vårdkedja där behandlingen alltid utgår från individens behov. Arbetet vilar på Stockrosenmodellen, med KBT som grund och med stor vikt vid struktur, professionellt bemötande och kvalitet i varje insats.Om tjänsten
Vi söker en engagerad behandlingspedagog med KBT-kompetens som vill bidra till att skapa en trygg och motiverande miljö för våra klienters förändringsarbete och hållbara livsstilsförändringar.Dina arbetsuppgifter
Som behandlingspedagog på Fogdhyttan har du en viktig roll i våra klienters vistelse. Dina arbetsuppgifter är varierande och har fokus på att motivera, stötta och vägleda klienter med missbruks- och beroendeproblematik i deras behandling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Individuellt stöd som t.ex. genomföra motivations- och behandlingssamtal enligt KBT-metoder och motiverande samtal.
Grupparbete, som att leda behandlingsprogram och gruppaktiviteter som ingår i vårt behandlingsutbud.
Stödja klienterna i att skapa struktur i vardagen och sätta upp mål för deras förändringsarbete.
Ansvara för att dokumentera och följa upp behandlingsplaner i enlighet med lagar och rutiner.
Bidra till att upprätthålla en trygg, stabil och respektfull miljö för klienter och kollegor.
Arbeta i nära samarbete med kollegor, uppdragsgivare i andra professioner för att säkerställa att klienterna får rätt stöd och hjälp.
Planera och genomföra aktiviteter för klienterna.
Övrigt förekommande praktiska arbetsuppgifter som t.ex. städ, körningar, stöd i klienternas vardagliga sysslor m.m.
På Fogdhyttan är vi ett team som hjälps åt med det som krävs för att skapa en trygg och välfungerande vardag för både klienter och kollegor. Din roll är därför både behandlande och praktisk, med stort fokus på samarbete och flexibilitet.
Krav & erfarenhetUtbildningsbakgrund
Yrkesutbildning till behandlings- alt. socialpedagog (2-årig). Alt. likvärdig utbildning som arbetsgivaren finner lämplig för den aktuella tjänsten.
Grundutbildning i KBT, meriterande om du är diplomerad KBT-terapeut, alkohol- och drogterapeut eller har grundläggande psykoterapiutbildning i KBT (Steg 1).
MI-grund, för att genomföra motiverande samtal.
Vi ser gärna att du även innehar någon av följande utbildningar:
Återfallsprevention
RePULSE
CRA
HAP
MET
ACT
B-körkort är ett krav då det förekommer resor i tjänstenErfarenheter
Dokumenterade arbetserfarenheter från liknande arbetsuppgifter.
Du ska ha goda kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift samt goda IT-kunskaper.
En god administrativ förmåga och intresse för dokumentation då det är en del av arbetsuppgifterna
Personliga egenskaper:
Vi söker dig som är empatisk och lyhörd, med en naturlig förmåga att skapa trygghet och förtroende hos klienterna. Du är strukturera och lösningsfokuserad, vilket gör att du kan arbeta metodiskt och stödja klienter i att sätta upp och nå mål. Samtidigt har du ett stort tålamod och uthållighet för att möta klienterna där de befinner sig. Du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar, samtidigt som du har en bra kommunikationsförmåga och är duktig på att använda samtalsmetoder som MI. Vi värdesätter din förmåga att ta ansvar och arbeta självständigt, samtidigt som du trivs med att samarbeta i team och har ett prestigelöst förhållningssätt. Du är engagerad och motiverad, med en drivkraft att stötta klienter i deras förändringsarbete, och har en stresstålig och stabil personlighet som hjälper dig att hantera både utmaningar och vardagens personliga arbetsuppgifter.
Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning och individuell lönesättning. Utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister uppvisas vid en eventuell anställning.
Ansökan - Via mail
Sista dag att ansöka är 17/5-2026
Dina ansökningshandlingar ska innehålla ett uppdaterat CV, ett personligt brev samt relevanta betyg som styrker din utbildningsbakgrund.
Anställning
Tjänstgöringsgrad: 100%
Anställningsform: Provanställning 6 månader
Schema: Oregelbundet dag/kväll & helg 37 tim vecka
Lön: Månadslön med individuell lönesättning
Kollektivavtal: Behandling, vård och omsorg -Vision
Har du frågor gällande tjänsten, ta kontakt med kontaktpersonen Så ansöker du
E-post: catarina.karlsson@stockrosen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref 2602".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fogdhyttans Vård- och Behandlingshem AB
682 91 FILIPSTAD
För detta jobb krävs körkort.
Fogdhyttans Vård- Och Behandlingshem AB
Verksamhetschef
Catarina Karlsson catarina.karlsson@stockrosen.com 0725015089
