Behandlingspedagog dagtid med hälsofrämjande aktivitetsansvar
2026-03-03
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Hornö tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Vi tar emot män med psykisk ohälsa och män med utagerande beteende. Vi har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov. Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra klienter till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingspedeagog med aktivitetsansvar ansvarar du för schemalagda aktiviteter såsom promenad/gym och hobbyhuset samt att implementera nya meningsfulla aktiviteter och sysselsättning som utgår ifrån våra riktlinjer. Du bevakar och upprätthåller säkerhetsbedömningar och dokumenterar hälsofrämjande aktiviteter. Du ansvarar för inköp av aktivitetsföremål till avdelningarna. Arbete på avdelning kommer att förekomma kontinuerligt. Då det är två tjänster har ni ett tätt samarbete tillsammans och behöver ha god kommunikation och tätt samarbete med gruppledare och personal på avdelningen.
Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra klienter. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Tillsammans med andra engagerade kollegor såsom behandlingspedagoger och behandlingssamordnare har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Arbetstiden är dagtid måndag-fredag.Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. Du är driven, kreativ, tar egna initiativ, är strukturerad och har förmågan att organisera saker såväl ensam som tillsammans med kollegor och målgruppen är något vi lägger stor vikt vid. Du bör tycka om och ha förmågan att fysiskt aktivera dig då det är en stor del av arbetet.
Du ska också ha:
• Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller utbildning från högskola som vi bedömer likvärdig
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer, t.ex. arbete inom psykiatri eller inom LSS omsorg
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 24 mars 2026.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
