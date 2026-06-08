Behandlingspedagog
Motala kommun, Individ- och familjeomsorg / Behandlingsassistentjobb / Motala Visa alla behandlingsassistentjobb i Motala
2026-06-08
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Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Hos Individ- och familjeomsorg handläggs myndighetsärenden inom olika delar av socialtjänsten. Här finns också öppenvård för vuxna, barn och familj. Vi är en arbetsplats med ca 180 anställda, både män och kvinnor i varierande ålder och antal år i yrket. Vi eftersträvar en arbetsplats med rättssäker handläggning för våra klienter/brukare och en god arbetsmiljö för våra anställda.
Vår vision är att alla ska känna sig nöjda i kontakten med oss.
För att skapa arbetsglädje, god kvalitet i arbetet och en bra arbetsmiljö erbjuder vi tydligt ledarskap, en tydlig och känd lönepolitik, trevliga och ändamålsenliga lokaler, en säker arbetsplats samt flextid.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Vuxencentrum, öppenvård skadligt bruk och beroende, har i uppdrag att möta människor med erfarenhet av skadligt bruk/beroende, kriminell livsstil och hemlöshet. Inom enheten ryms öppenvårdsinsatser med samtalsbehandling, vuxenstöd och Dagstöd. Vi driver också kategoriboendet Kaptensgatan och ansvarar för ett akutboende, med plats för natten för upp till 7 personer, samt aktivitetshuset på Agneshögsgatan i Motala.
Vuxencentrum söker nu 1 behandlingspedagog.
I rollen som behandlingspedagog ingår motivations- och förändringsarbete i form av kontakt, samtal och praktisk vägledning, att vara ett stöd vid olika myndighetskontakter, samverka med relevanta aktörer internt och externt, samt stötta individen i olika aktiviteter mot ett självständigt liv. Stöd- och behandlingsarbetet utförs i ett sammanhållet uppdrag där behandlingsarbetet är centrerat kring individuell planering som utförs i anpassade ärendegrupper kring den enskilde.
Som behandlingspedagog har du ansvar för att skriva genomförandeplaner och annan dokumentation som utgår från individens behov av stöd i vardagen, samt att planera och utföra uppföljningar med återkoppling gentemot beställare.
Arbetet utförs enligt schema, på dag- och kvällstid, vardagar och helger.
Extern handledning erbjuds.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
• För rollen söker vi dig som har minst en tvåårig YH-utbildning inom socialt arbete, t.ex. behandlingspedagog, eller annan eftergymnasial utbildning som bedöms likvärdig.
• Du ska ha erfarenhet av arbete inom missbruks/beroendevård
• Meriterande om du har utbildning/kunskap i metoder som till exempel: 12-stegsmetod, SKL, CRA, CRAFT, ÅP och Bostad först.
• B-körkort är ett krav.
Personliga kompetenser:
• Du har lätt för att anpassa, utveckla och lära dig nytt efter förändrande krav, förutsättningar och omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheter i ändringar
• Du är stabil och trygg i dig själv, hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
• Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Du har förmågan att ta hänsyn till detta när beslut fattas och handlingssätt väljs.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dag- samt kvällstid, vardagar och helger
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330351". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala Kommun
(org.nr 212000-2817)
Drottninggatan 2 (visa karta
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591 86 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motala kommun, Individ- och familjeomsorg Kontakt
Enhetschef
Marie Holmgren marie.holmgren@motala.se 0141-22 38 55 Jobbnummer
9951340