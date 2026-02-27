Behandlingspedagog
2026-02-27
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nytida AB i Eksjö
, Nässjö
, Sävsjö
, Jönköping
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Nu söker vi en behandlare till vårt team på Berglunda. På Berglunda är vi mitt i en spännande omställning där vi utökar vårt behandlingsinnehåll för att möta upp målgruppens behov. Vi erbjuder utbildning och ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad!
Om Berglunda
Berglunda är ett HVB som välkomnar personer från 20 år med psykiska funktionsnedsättningar, även i kombination med missbruk. På Berglunda arbetar vi mot långsiktiga mål med fokus på att stärka det friska på uppdrag av kommuner och Kriminalvården. Evidensbaserade behandlingsmetoder vi använder oss av i dagsläget är Återfallsprevention, KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ESL (Ett självständigt liv).
Om rollen I rollen som behandlingspedagog kommer du att arbeta i team med flera andra professioner och arbetsuppgifterna är att ge stöd och behandling till klienten i den psykiatriska rehabiliteringen samt i vardagliga sysslor. Du kommer att planera och genomföra behandlingsinsatser samt dokumentera dessa i genomförandeplan, rapportera behandlingsutfall i rapporter till uppdragsgivare samt löpande dokumentera behandlingsutfall i journal. Du kommer även att erhålla delegering för att handha och dela ut läkemedel. Meriterande med vana av detta sedan tidigare.
Då Berglundas behandlingsinnehåll förstärks kommer du även få möjlighet att delta och påverka verksamhetens fortsatta utvecklingsarbete, det är av stor vikt att detta är intressant för dig. Att även ha intresse av att ta del av ny kunskap och metoder samt omsätta det i arbetet med inskrivna klienter är en förutsättning för att du ska trivas i rollen.
Det finns engagerade chefer nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten. Det kan även vara en framtida karriärmöjlighet för dig.
Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid och två helger av fem.
Din erfarenhet och kunskap
Vi söker dig som är utbildad socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig alternativt examen från 2 års YH-utbildning som socialpedagog eller behandlingspedagog. Det är meriterande om du är utbildad i MI, Återfallsprevention, Ett självständigt liv (ESL), ASI eller CRA och har bakgrund inom psykiatrisk omvårdnad eller behandling av skadligt bruk eller beroende. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation.
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra klienters bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Efter överenskommelse Sista dag att ansöka är Intervjuer sker löpande så länge annonsen är kvar Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behöver uppvisas inför en eventuell anställning För mer information kontakta: Elin Hansson, elin.hansson@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea.
