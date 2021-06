Behandlingskonsulent till Beroendecentrum - Forshaga kommun - Behandlingsassistentjobb i Karlstad

Forshaga kommun / Behandlingsassistentjobb / Karlstad2021-06-30Värmlands läns Vårdförbund, som består av Värmlands 16 kommuner, driver tillsammans med Region Värmland verksamheten Beroendecentrum för målgruppen vuxna med missbruks- och beroendeproblematik samt akut- och utredningshemmet Flöjten målgrupp 0-12 år. Förbundet är också en aktör i det övergripande utvecklingsarbetet gällande missbruks- och beroendefrågor i länet. Vi planerar att starta ett nytt HVB-hem för unga 13-20 år med risk- och missbruk. Verksamheten är planerad att drivas tillsammans med Region Värmland som en integrerad verksamhet.2021-06-30Beroendecentrum, Avd 47, är ett HVB-hem med öppenvårdspsykiatriska insatser och är lokaliserat i psykiatrihuset vid Centralsjukhuset i Karlstad.Vårdtiden är ca 3 veckor och vi tillämpar dygnet-runt-vård. Beroendecentrum har uppdraget att arbeta med abstinensbehandling och psykosociala insatser och ska vara en del i en vårdkedja tillsammans med den placerande kommunen. Vi har 14 platser på avdelningen.ArbetsuppgifterSom behandlingskonsulent är du den första som Socialtjänsten kommer i kontakt med när en klient är aktuell för en placering på Beroendecentrum Värmland. Behandlingskonsulentens uppdrag är att hålla tät kontakt med socialtjänsten både inför placeringen och under hela vårdtiden, vara kontaktperson till klienten samt se till att det uppdrag som kommunen ger oss också genomförs.Behandlingskonsulenten ansvarar för att en genomförandeplan görs och utförs samt skriver ett slutdokument där behandlingstiden och uppdraget summeras.Vi söker dig som är socionom eller har annan likvärdig akademisk utbildning. Meriterande är om du har grundläggande utbildning och erfarenhet av att arbeta med ASI (Addiction Severity Index), MI (Motiverande samtal) och ÅP (Återfallsprevention).Erfarenhet som socialsekreterare inom socialtjänsten och av arbete med människor med missbruks-/beroendeproblematik är meriterande. Viktiga personliga och professionella egenskaper är att vara strukturerad, kommunikativ, ha ett respektfullt bemötande och att kunna skapa en god arbetsallians med klienten. På Beroendecentrum jobbar vi i multiprofessionella team kring klienten och det är därför viktigt att du har lätt för att samarbeta med flera yrkeskategorier. Du bör även kunna arbeta självständigt.B-körkort är ett krav.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Vi söker nu 1-2 behandlingskonsulenter på heltid tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstiden är förlagd kontorstid måndag-fredag.Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-07-21Forshaga kommun5837656