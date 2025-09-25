Behandlingscoach - timvikarier!
2025-09-25
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
FINJAGÅRDEN
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett liv värt att leva? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har tillsammans, tålamod och utveckling som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb hos oss på Finjagården.
I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Ett liv värt att leva.
Finjagården arbetar med behandling i grupp i kombination med enskilda insatser. Vi arbetar utifrån strukturerade behandlingsmetoder som DBT, KBT, ACT, EMDR och PE kompletterad med ett kvalitetssystem, säkerställs dokumenterade behandlingsresultat. Ett kvalitetssystem med uppföljning för såväl klienter, närstående som uppdragsgivare skapar insyn, medverkan och trygghet.
Vi arbetar utifrån ett biopsykosocialt synsätt vilket innebär att vi i team med olika funktioner (coach/terapeut/SSK) arbetar med klienten. Vi tar hänsyn till alla delar av det biologiska, psykologiska och sociala i vår behandlingsprocess, utifrån detta är det av stor vikt att man har en god intern samverkan och har insyn i varandras delar för att kunna jobba med dessa samtidigt.
Våra enheter
Enheterna Parken/Loftet har totalt 20 platser fördelat på två enheter. Här tar vi emot kvinnor och män i åldern 21-60 år. Vi tar emot klienter med psykisk ohälsa så som ex Emotionell instabilitet, PTSD, Självskadeproblematik, Ätstörningsproblematik, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, OCD, ångestproblematik, depression, suicidala och självdestruktiva beteende och annan psykisk samsjuklighet i kombination med missbruk.
Enhet Villan har 7 platser. Här tar vi emot kvinnor och män i åldern 18-50 år. Vi tar emot klienter med psykisk ohälsa så som ex Emotionell instabilitet, PTSD, Självskadeproblematik, Ätstörningsproblematik, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, trauma, ångestproblematik, OCD, Depression, suicidala och självdestruktiva beteende.
Vi söker nu timvikarier till våra enheter. Arbetstider är förlagda dag, kväll, helg, sovande jour.
Vem är du?
Som person är du ansvarstagande, relationsskapande, flexibel och trygg. I rollen är det viktigt att du visar stor empati samtidigt som du har förmågan att sätta gränser vid behov. Arbetet innebär ett nära och förtroendefullt samarbete med dina kollegor och du har därför god kommunikations- och samarbetsförmåga. Viktigt att du kan skilja på det personliga och professionella. Du skall ha ett professionellt förhållande gentemot våra klienter, uppdragsgivare och kollegor. Arbetet kräver att du är ansvarstagande och prestigelös - vi arbetar med klienter som har det svårt, de förtjänar att vi varje dag tar ansvar för att vi gör vårt yttersta för att hjälpa dom att nå sina mål.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning lämnas utdrag ur belastningsregistret.
För denna tjänst krävs det att du är/har:
Socialpedagog, socionom, behandlingspedagog eller annan avslutad eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av behandlingsarbete
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God systemvana då dokumentation förekommer i hög omfattning
B-körkort
Det är även meriterande om du har:
Kunskap om neuropsykiatriska diagnoser.
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Finjagården har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt erbjuder interna utbildningar.
Vad händer nu?
Urval sker löpande så avvakta inte med ansökan. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Publiceringsdatum2025-09-25
Vi söker timvikarier som kan jobba vid behov.
Skicka CV och personligt brev, och märk din ansökan med TIMVIKARIE
OBS: Vid kallelse till intervju, medtag utdrag från belastning- och misstankeregister, samt ev. referenser och utbildningsbevis.
