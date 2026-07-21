Behandlingschef till Hagby återvinningsanläggning
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2026-07-21
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Vill du leda och utveckla en samhällsviktig verksamhet där hållbarhet, säkerhet och effektiv resursanvändning står i fokus? Nu söker vi en engagerad och utvecklingsorienterad behandlingschef som vill ta ansvar för våra processer inom avfallsförädling och omlastning.
Om verksamheten
Verksamheten omfattar förädling och omlastning av avfall på SÖRABs anläggningar i regionen. Förädlingsdelen innefattar mottagning och behandling av bygg- och industriavfall, trädgårdsavfall samt grovavfall från ÅVC. Det är totalt 150 000 ton per år att behandla på anläggningarna Hagby återvinningsanläggning, Löt avfallsanläggning samt Görvälns och Södergarns trädgårdsavfallsanläggningar.
Omlastningsverksamheten omfattar rest- och matavfall från SÖRABs ägarkommuner och externa avlämnare och sker på Hagby återvinningsanläggning, Smedby omlastning och Lidingö omlastning. Vi hanterar idag 85 000 ton restavfall och 19 000 ton matavfall.Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Som Behandlingschef ska du leda och utveckla verksamheten genom att skapa tydliga mål, driva förbättringsarbete och säkerställa en säker, effektiv och hållbar drift.
I rollen ingår bland annat:
Leda, planera och följa upp verksamhetens processer inom förädling och omlastning.
Ansvara för verksamhetens personal, kompetensutveckling samt styrning och uppföljning av underentreprenörer.
Skapa tydliga mål, riktning och struktur för verksamheten.
Arbeta med daglig styrning, standardisering och kontinuerliga förbättringar.
Kostnadsbudgetering och löpande resultatuppföljning
Säkerställa att arbetsmiljö-, miljö-, säkerhets- och brandskyddsarbete bedrivs enligt delegerade ansvarsområden.
Bereda ärenden och ta fram beslutsunderlag till produktionschef och ledningsgrupp.
Bedriva omvärldsbevakning och bidra till verksamhetens långsiktiga utveckling.
Tjänsten är placerad på Hagby återvinningsanläggning i Täby, men regelbunden närvaro på övriga anläggningar ingår i uppdraget.
Du ingår i produktionsledningen och deltar även i organisationens beredskapsfunktion (MIB).
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och engagerande ledare med god samarbetsförmåga. Du är lyhörd, kommunikativ och bygger goda relationer samtidigt som du hanterar utmaningar och konflikter på ett konstruktivt sätt. Du tar initiativ, fattar beslut och driver arbetet framåt med fokus på resultat. Som person är du självgående och strukturerad, med förmåga att planera, prioritera och följa upp verksamheten på ett effektivt sätt. Du motiverar och utvecklar dina medarbetare, skapar delaktighet och leder team mot gemensamma mål.
Vi ser att du har:
Gymnasieutbildning inom teknik, miljö, samhällsbyggnad eller närliggande område, alternativt minst fem års relevant arbetslivserfarenhet.
Några års erfarenhet från avfallshantering eller annan verksamhet där tunga arbetsmaskiner används.
Erfarenhet av att leda både egen personal och underleverantörer
Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inom industriell verksamhet.
God datorvana samt erfarenhet av att arbeta i Office-paketet.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort samt tillgång till egen bil.
Det är meriterande om du har:
Eftergymnasial utbildning inom relevant område.
Erfarenhet av miljö- och myndighetsrapportering.
Erfarenhet av verksamhet som bedrivs under miljötillstånd.
Industriell bakgrund från process- eller tillverkningsindustri.
Erfarenhet av offentlig upphandling, leverantörsstyrning och avtalsuppföljning.
Erfarenhet av budgetarbete och ekonomisk uppföljning.
Erfarenhet av riskbedömningar.
Praktisk erfarenhet av tunga arbetsmaskiner.
Vårt erbjudande
Hos SÖRAB får du en nyckelroll i en verksamhet med ett viktigt samhällsuppdrag och stor möjlighet att påverka. Vi erbjuder en arbetsplats med engagerade kollegor och goda förutsättningar att lyckas i ditt uppdrag. Som anställd hos SÖRAB erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, årlig hälsoundersökning, lunchförmån samt möjlighet till löneväxling.
Övrig information
Placering: Hagby återvinningsanläggning i Täby
Omfattning: Heltid tillsvidare (provanställning kan komma att tillämpas)
Distansarbete: Möjlighet till viss flexibilitet, men rollen kräver hög närvaro i verksamheten
Tillträde: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras i ett senare skede av rekryteringsprocessen.
Vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jobbet.se's kundtjänst på 018-100112 eller kundtjanst@jobbet.se
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsgivaren - SÖRAB
SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholm som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Vårt uppdrag är att på ett miljöriktigt och rationellt sätt ta hand om kommunalt avfall som uppkommer i samtliga ägarkommuner, förutom Stockholm. Vi tar även emot verksamhetsavfall från företag. Idag är vi drygt 70 anställda i bolaget och har en årsomsättning om 470 Mkr. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SÖRAB Jobbnummer
10008593