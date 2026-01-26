Behandlingsassistenter till Stödboende dag/natt för semestervikariat
2026-01-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260041 Publiceringsdatum2026-01-26

Dina arbetsuppgifter
Stödboendesektionen ingår i avdelning IFO barn och familj insatser och riktar sig till barn och unga mellan 15-21 år som har behov av självständighetsträning i sin lägenhet.
Som behandlingsassistent kommer du tillsammans med dina kollegor ansvara för tillsyn i de placerade barnens lägenheter samt erbjuda motiverande och stödjande insatser i deras vardag. Du är involverad i alla delar som berör den unge såsom att arbeta med nätverk av professionella samt familj, släkt och vänner. Uppdraget genomsyras av ett helhetstänk, vilket kräver ett nära samarbete med socialtjänst, vårdnadshavare, skola, sjukvård samt andra professionella. Dessutom ansvarar du för upprättande av genomförandeplaner och att föra journalanteckningar, samt håller i samtal med den unge och dess nätverk. Du skall medverka till att barn och unga får ett tryggt och professionellt bemötande. Att du är aktiv och verkar för kvalitetsprocesser och verksamhetsutveckling med målsättning att stimulera och motivera den unge till att utveckla sina förmågor.
Arbetstiderna är dag, kväll och helg och vi söker även personal för vaken natt.
Ange i urvalsfrågorna vilken av tjänsterna du är intresserad av.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning om minst 4 terminer inom socialt arbete, socionomprogrammet, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. B-körkort och vana av manuell växellåda är ett krav.
Det är meriterande om du har:
• Utbildning inom BBIC, MI, Repulse, HAP eller andra metoder gällande arbete med barn och unga (exempelvis lågaffektivt bemötande)
• Erfarenhet av individ- och familjeomsorgens arbete med olika målgrupper
• Erfarenhet av socialt arbete mot målgruppen barn och unga
Då arbetet handlar mycket om god kommunikation, dokumentation och samtal vill vi att du behärskar svenska språket mycket väl i både tal och skrift.
Som person ser vi att du som söker har en god samarbetsförmåga. Du lyssnar in, visar intresse och förståelse för andra människor samt är öppen och arbetar för att skapa ett gott klimat. Du reflekterar över dina egna handlingar och kan både ge och ta till dig feedback. Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete men besitter samtidigt även en flexibilitet som gör att du har lätt för att anpassa dig efter olika situationer och ändrade omständigheter.
Tjänsten ställer även krav på att du är trygg och stabil i dig själv, har förmågan att hålla känslorna under kontroll i svåra situationer, samt att du kan prioritera och arbeta effektivt även under press. Du har en förmåga till självinsikt och vågar göra egna ställningstaganden i olika frågor och kan se skillnad på det personliga och det professionella.
Om arbetsplatsen
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Semestervikariat på schema + timanställningar
Tillträde: Semestervikariat under jun-aug, du behöver kunna arbeta minst 2 veckor och helst alla arbetstider enligt ovan. Det finns möjlighet att börja arbeta timmar under våren.
Antal tjänster: ca 7 sommarvikarierÖvrig information
Intervjuer sker digitalt v.10-11.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Observera att de urvalsfrågor du har möjlighet att besvara i samband med din ansökan är av STOR VIKT i vårt urvalsarbete.
Du behöver innan anställning visa upp examensbevis/studieintyg från efterfrågad utbildning, id-handling (pass eller nationellt id-kort) samt lämna utdrag ur Polisens belastningsregister.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
