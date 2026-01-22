Behandlingsassistenter sommarvikariat SiS Karlsvik
Statens institutionsstyrelse / Behandlingsassistentjobb / Höör Visa alla behandlingsassistentjobb i Höör
2026-01-22
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Höör
, Perstorp
, Hässleholm
, Lund
, Örkelljunga
eller i hela Sverige
Sommarvikarier till SiS Karlsvik, dag/kväll och vaken natt
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
Avdelning Karlsvik är en utskrivningsförberedande avdelning som är belägen i Höör och är en filial till SiS ungdomshem Hässleholm. Avdelningen är inriktad på ungdomar som befinner sig i utslussningsfas och som inte bedöms vara i behov av vård i låsbara former.
Vi söker nu semestervikarier till vår nya avdelning Karlsvik under sommaren 2026!
• Vi söker både dig som kan jobba heltid under sommaren, men vi erbjuder även anställning på timvikariat för dig som kan arbeta extra eller deltid.
• Vi söker sommarvikarier med tjänstgöringstid dag, kväll och helg.
• Vi söker dig som är intresserad av att arbeta vaken natt (vardag och helg). Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Genom din anställning som behandlingspedagog kan du skapa skillnad för våra ungdomar. Du möjlighet till behandlingsarbete i en verksamhet med hög säkerhet och god bemanningstäthet. Ungdomarna på SiS har en bakgrund som kantats av oförutsägbarhet och stress i olika former, vilket innebär att ditt fokus ligger på att på ett professionellt sätt jobba med behandlingsarbete, omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta pojkar i en svår livssituation.
Du blir en del av ungdomarnas vardag med matlagnings- och städrutiner, kvällsaktiviteter med mera. Alla aktiviteter utförs på ett säkert sätt och riskbedöms noga innan de genomförs. Du arbetar med att bygga trygga relationer, men också med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete
Genom att arbeta på SiS
Gör du skillnad: Du bidrar till livsviktig förändring för ungdomar med psykosociala problem.
Meningsfullt arbete: Du får ett jobb där det du gör spelar roll varje dag genom att hjälpa människor i behov av stöd och behandling.
Teamarbete: Du arbetar i team med olika yrkesgrupper som psykologer, lärare och sjuksköterskor för att ha ett helhetsgrepp om behandlingen.
Trygghet och gemenskap: Arbetet bygger på att skapa trygga relationer och bidra till en stabil och trygg vardag för ungdomarna.
Förmåner: Som statligt anställd har du flera förmåner så som fler semesterdagar, friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Även som sommarvikarie och timvikarie kan du ta del av förmåner som statligt anställd.
Läs mer om vår verksamhet på SiS - Plats för förändring - SiS - Statens institutionsstyrelse (stat-inst.se). Kvalifikationer
Krav för tjänsten är
• Eftergymnasial utbildning på minst två år i enlighet den nya socialtjänstförordningen. Det kan vara utbildning inom exempelvis socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde. Det går att göra undantag från utbildningskravet, men bara om det finns särskilda skäl. Ett särskilt skäl kan till exempel vara att du har lång yrkeserfarenhet eller annan relevant kompetens.
*Undantag kan i enskilda fall göras, om det finns särskilda skäl enligt 5 kap.4§ socialtjänstförordningen (2025:468).
OBS! INGA UNDANTAG FÖR GYMNASIEEXAMEN.
• B- körkort
• God svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid eller deltid. Aktuellt kan även vara att arbeta extra under en timanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Senast ansökningsdag 2026-02-22
Som ny medarbetare kommer du att genomgå en introduktionsvecka samt ha efterföljande introduktion i det klientnära arbetet.
SiS har även beslutat att inför semesterbonus 2026 för sommarvikarier i klientnära arbete. Bonusen är 2 500 kr per fullgjord vecka efter minst 4 veckor, betalas ut i september efter avstämning.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Enhetschef
Jamine Rono jamine.rono@stat-inst.se 0104535499 Jobbnummer
9698559