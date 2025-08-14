Behandlingsassistenter natt - Satsning SiS Johannisberg Sävast
2025-08-14
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Johannisberg har verksamhet i Kalix och i Boden (enhet Sävastgården).
Nu öppnar vi Sävastgården igen
Under hösten 2025 kommer Sävastgården öppna igen, vill du vara en del av SiS ungdomshem och göra skillnad för våra ungdomar ska
du söka nu!
Vi har nu ett erbjudande till dig som söker och får anställning på SiS ungdomshem Johannisberg, enhet Sävast, vilket innebär ett extra lönetillägg på 2000 kr/månaden i 18 månader utöver den individuella grundlönen.
Inför uppstart kommer SiS grundutbildning att ske på plats, vilket innebär en stor utbildningsinsats på sammanlagt 10 veckor. SiS ungdomshem Johannisberg består av två enheter, en i Kalix och en i Sävast. Vi kommer att tillämpa löpande rekrytering under hela perioden fram till öppning och de som önskar påbörja sin anställning före Sävastenheten öppnas får påbörja sin anställning med introduktion och tjänstgöring i Kalix. För detta utgår ytterligare ett tillägg på 2500 kr/månad tills dess att placeringen ändras till Sävast inför öppnandet.
Målet med ditt uppdrag som behandlingsassistent är att motivera våra ungdomar/klienter till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du anställd för att ge vård och behandling. Du bidrar till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar / klienter, och står för basen i det dagliga livet som (skolgång), städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att ordningen och säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar/klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor såsom behandlingspedagoger och behandlingssamordnare har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Arbetstiden är nattjänstgöring enligt rullande schema.
Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.
Du ska även ha:
• Lägst 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) eller annan utbildning som motsvarar detta.
• Erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer, t.ex. arbete inom psykiatri eller inom LSS omsorg
• B- körkort
• God fysisk förmåga
• God svenska i tal och skrift
Utbildningen ska vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde. Undantag från kravet på lägst tvåårig eftergymnasial utbildning kan i enskilda fall göras, om det finns särskilda skäl enligt 5 kap.4§ socialtjänstförordningen (2025:468).
Meriterande:
• Erfarenhet från klientnära befattningar på Kriminalvården, t.ex. Kriminalvårdare
• Väktarutbildning
• Erfarenhet från klientnära befattningar på Migrationsverket, t.ex. handläggare på Förvaret
• Utbildning inom vård-och omsorg
• Erfarenhet av arbete med målgruppen icke-skolpliktiga pojkar
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsterna är tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2025-08-31.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
