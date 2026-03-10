Behandlingsassistenter för sommarvikariat
2026-03-10
Passa på att prova ett intressant sommarvikariat som behandlingsassistent på SiS LVM Fortunagården.
Målet med ditt uppdrag är att motivera våra klienter nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra klienter, och står för basen i det dagliga livet. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga goda behandlingsrelationer och medverkar till att våra klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor exempelvis behandlingspedagoger och behandlingssamordnare har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Arbetstiden är enligt schema antingen dag - kväll och helg alternativt natt. På Fortunagården arbetar man vanligtvis var tredje helg.
Som sommarvikarie på SiS kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning för att rusta dig inför ditt uppdrag.Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. Du har god svenska i tal och skrift och erfarenhet av att arbeta med människor.
Meriterande är
• B- körkort
• gymnasieutbildning
• 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola eller annan utbildning som motsvarar detta.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning
Sommarvikariat innebär arbete under alla veckor perioden vecka 26 - vecka 33 2026.
Möjlighet till timanställning finns under hela våren
Ansökan
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 8 mars
Kontaktperson SiS
Emelie Homman Westberg
010-453 6859
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9786563