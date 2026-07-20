Behandlingsassistent till WeMind HVB Vendelsö
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2026-07-20
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WeMind HVB Vendelsö är ett dotterbolag till WeMind Psykiatri och vi bedriver behandlingshem för unga tjejer med psykisk ohälsa. Vi håller till i ett lugnt villaområde i Vendelsö, Haninge kommun, med goda kommunikationer. Vår utgångspunkt är att vi tror att placerade ungdomar behöver extraordinärt bra insatser för att vända en negativ utveckling. Därför satsar vi på ett koncept där vården utformas och genomförs av högspecialiserade professionella som arbetar i team nära ungdomarna i deras vardag.
Att jobba som behandlingsassistent
Vi arbetar med tydligt fokus på ungdomarnas individuella behandlingsmål. Varje ungdom som skrivs in hos oss får ett eget team bestående av ordinarie personal som ansvarar för ungdomens behandlingsinnehåll och målsättningar. Teamet arbetar fram individspecifika bemötandestrategier för varje enskild ungdom som sedan utvärderas över tid, och dessa är en av de mest centrala delarna i vår behandlingsmodell.
Som behandlingsassistent arbetar du i huvudsak med de vardagsnära stöd- och behandlingsinsatserna. Det aktiva behandlingsarbetet pågår dygnet runt och i ungdomens samtliga relationer, som vikarierande behandlingsassistent blir du därför en mycket viktig person för genomförandet av bemötandestrategierna.
Rent praktiskt innebär arbetet både att finnas till hands för att planera och genomföra fritidsaktiviteter, att understödja genomförande av skola och sysselsättning, ha kontakt med ungdomarnas anhöriga samt att stötta i dagliga rutiner kring väckning/läggning, sysselsättning, medicinering och måltider - allt med behandlingen i fokus.
Teamupplägget erbjuder nära samarbete med våra övriga yrkesroller såsom socionomer, psykologer, social/behandlingspedagoger, sjuksköterska och läkare. Du introduceras i arbetet av en erfaren socialpedagog och har alltid tillgång till andra kollegor i tjänst samt kvalificerad telefonjour dygnet runt.
Arbetstider Verksamhetens nuvarande behov är en medarbetare som kan arbeta på befintlig skiftrad. Arbetstiderna är dagtid, kvällstid samt sovande jour nattid. Schemalagd arbetstid varannan helg.
Anställningens omfattning Heltid, 37 timmar i veckan.
Din nya arbetsplats
Under våren 2023 öppnade WeMind äntligen ett HVB för flickor. Vi är en inbjudande arbetsgrupp som drivs av ambitionen att utveckla en behandlingsmiljö i världsklass och samtidigt en rolig och utvecklande arbetsplats.
Boendet i Vendelsö består just nu av två separata avdelningar med sex platser per avdelning där vi arbetar med tonårstjejer (14-18 år) som har psykosociala svårigheter i kombination med neuropsykiatriska funktionshinder och/eller behov av kvalificerad psykiatri.
Vi tror att du kommer att trivas hos oss om du är en lugn och orädd person som gillar att arbeta behandlingsinriktat och tycker det är kul att få möjlighet att komma med egna idéer och ta ansvar i den gemensamma processen att utveckla vår behandlingsmiljö.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt med en spännande och lärorik arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation, får möjlighet att ta ansvar och vara delaktig i behandlingsprocessen och att du dessutom har roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Du kommer få lära dig om och arbeta utifrån våra behandlingsmetoder som är nischade mot TBA (Tillämpad beteendeanalys). Vi förväntar oss inte att du är expert på TBA innan du börjar, men att du har en vilja och nyfikenhet inför att lära dig mer om den. Du kommer även att erbjudas regelbunden handledning i TBA som leds av våra psykologer.
Om dig
B-körkort (krav)
Färdigställd utbildning till socialpedagog 2 års heltidsstudier eller motsvarande
Erfarenhet av arbete med tonårstjejer med psykisk ohälsa
Erfarenhet av arbete med ungdomar och/eller på boende
Hela eller delar av socialpedagog- eller socionomutbildningen är meriterande
Utdrag ur belastningsregistret för arbete vid HVB (krav)
Vi söker dig som är en engagerad, stabil och tålmodig person med tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar med problemskapande beteenden, gärna från liknande HVB-hem.
Du tycker att det är roligt med relationsskapande arbete, klarar av att behålla lugnet och vara en stabil vuxen även i utmanande situationer. Du har en ödmjuk och prestigelös inställning gentemot både ungdomar och kollegor.
Din ansökan
Anställningsform: Heltid, tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde: Oktober 2026 Placering: Vendelsö, Stockholm
För frågor och mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta: Sophia Lindqvist, biträdande föreståndare, 073-241 02 31, sophia.lindqvist@wemind.se
Varmt välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2026. Vi intervjuar och anställer löpande.
Varmt välkommen Sophia Lindqvist
För denna tjänst tillämpas kontroll av yrkeslegitimation och utdrag ur belastningsregistret före beslut om anställning enligt gällande riktlinjer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8094659-2107514". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeMind AB
(org.nr 556720-3798), https://jobb.wemind.se
Vendelsö skolväg 107 (visa karta
)
136 71 VENDELSÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
WeMind Jobbnummer
10007129