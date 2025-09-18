Behandlingsassistent till Stödboendet Lönnen. Vi söker timvikarie.
Behandlingsassistentjobb
2025-09-18
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Timvikarie till stödboendet Lönnen - Gör skillnad för människor i utsatthet
Vill du arbeta meningsfullt och bidra till att människor får en ny chans i livet? Då kan det här vara jobbet för dig!
Lönnen är ett drogfritt stödboende på Östermalm och en del av Stockholms stads verksamhetsområde Boende vuxna.
Vårt uppdrag är att stötta personer i sin väg ut ur hemlöshet och skapa förutsättningar för ett mer självständigt liv.
Vi söker nu engagerade timvikarier som vill arbeta vid behov - dag, kväll och helg.
Om Lönnen
Lönnen erbjuder 56 platser för kvinnor och män som är, eller riskerar att bli, hemlösa på grund av missbruks- och/eller psykosocial problematik.
Vi arbetar utifrån individuella genomförandeplaner som bygger på brukarens behov och beställarens uppdrag. Boendet tar även emot:
Unga vuxna (18-25 år) enligt Tak över huvudet-garantin (TÖG)
Akuta ungdomsplaceringar (18-20 år)
Om rollen
Som timvikarie hos oss har du ett varierande och meningsfullt arbete. Du kommer att:
Stödja och motivera boende i deras vardag och utveckling
Utföra drogkontroller (urin- och utandningsprov)
Dokumentera enligt gällande föreskrifter
Utföra praktiska sysslor som att packa ihop tillhörigheter, diska och städa efter måltider
Du har alltid individens bästa i fokus och bidrar till en trygg, respektfull och drogfri miljö.
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning: behandlingsassistent, behandlingspedagog, socionom eller annan likvärdig högskoleutbildning
Är trygg i dig själv, stabil och har ett gott bemötande även i pressade situationer
Har god förmåga att skapa kontakt och bygga förtroendefulla relationer
Arbetar självständigt, strukturerat och tar egna initiativ
Har mycket god svenska i tal och skrift samt god dokumentationsvana
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med personer i hemlöshet eller med missbruksproblematik
Förståelse för hur olika bakgrunder och livsvillkor påverkar individens situation
Förmåga att inge hopp och motivation även i komplexa livssituationer
Hos oss får du:
Ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad
Möjlighet att arbeta flexibelt efter behov
Vara en del av ett professionellt och stöttande team
En arbetsplats som värdesätter mångfald och jämlikhet
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering. Vi fokuserar på din kompetens och potential och strävar efter en inkluderande arbetsmiljö fri från diskriminering
timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5348". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Socialförvaltningen, Område boende vuxna, Lönnen Kontakt
Stefan Bladh stefan.bladh@stockholm.se 08-50844065 Jobbnummer
9515563