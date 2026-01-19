Behandlingsassistent till Lägenhetsboende Örgryte-Härlanda
Göteborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2026-01-19
Om jobbet
Vill du arbeta nära människor i en verksamhet som bidrar till trygghet, återhämtning och förändring för dem som behöver det mest?
Lägenhetsboende Örgryte-Härlanda är ett socialt boende med stöd.
Verksamheten omfattar både nödboende och socialt boende med stöd och riktar sig till vuxna personer som befinner sig utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Målgrupperna omfattar personer med skadligt bruk eller beroende, kriminalitet och psykisk ohälsa, ofta i kombination med psykosocial problematik.
Stödet ges i den enskildes bostad och utformas utifrån biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Arbetet bygger på frivillighet, relationsskapande och individuellt anpassade insatser med fokus på boendestabilitet, struktur och långsiktiga lösningar.
Parallellt pågår ett utvecklingsarbete inom förvaltningen där en översyn görs av målgrupper och uppdrag för lägenhetsboenden. Syftet är att skapa en mer sammanhållen och eventuellt mer riktad målgrupp framåt, utifrån ett helhetstänk för samtliga lägenhetsboenden i staden. Det innebär att verksamheten befinner sig i utveckling och att arbetssätt och inriktning kan komma att förändras över tid.
Verksamheten omfattar både boende med stöd och lägenhetsledda insatser, inklusive kortare placeringar inom nödbistånd. De boende bor i lägenhetsblock på Frödingsgatan och Zachrissonsgatan samt i integrerade lägenheter belägna i stadsdelen.
Som behandlingsassistent arbetar du på uppdrag av socialtjänsten och i samråd med den enskilde. Insatsen är frivillig och utformas utifrån biståndsbeslut och genomförandeplan. Du arbetar relationellt, strukturerat och motiverande för att stärka den boendes boendeförmåga, självständighet och livskvalitet.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• motiverande samtal och individuellt anpassat stöd
• stöd i att sköta bostad, hyresrelation och vardagsstruktur
• myndighetskontakter och samverkan med hälso- och sjukvård
• arbete för att motverka social isolering genom fritid och sysselsättning
• kontaktmannaskap för ett antal boende
• upprättande och uppföljning av genomförandeplaner
• löpande dokumentation i Treserva
• gemensamma och praktiska arbetsuppgifter i verksamheten
Du ingår i en större arbetsgrupp och arbetar tätt tillsammans med kollegor, metodhandledare och enhetschef. Arbetet kräver flexibilitet, tydlighet och förmåga att hantera olika målgrupper och boendeformer parallellt.
Arbetstiden är schemalagd dag, sen eftermiddag och helg. Tjänstgöringsgrad 38,25 timmar per vecka.
Intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden, välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som har minst tvåårig eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, till exempel YH-utbildning som behandlingspedagog, socialpedagog, behandlingsassistent eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete med hemlöshet, beroendeproblematik och psykosocial problematik. Även erfarenhet av arbete enligt socialtjänstlagen samt kunskap i MI, LAB eller liknande arbetssätt ses som meriterande. Det är även en fördel om du har arbetserfarenhet av att dokumentera och arbeta strukturerat.
Du är lugn och trygg i utmanande och komplexa situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut. Du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
Du motiveras av att lära dig nya saker och utvecklas. Du kommer själv med nya idéer och tar initiativ till förbättringar. Du omvärldsbevakar inom ditt yrkesområde och reflekterar över vad som kan utvecklas i din verksamhet.
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att brukaren får vad den personen behöver. Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.Övrig information
