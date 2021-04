Behandlingsassistent till enheten för utredning och öppenvård - Stockholms kommun - Behandlingsassistentjobb i Stockholm

Stockholms kommun / Behandlingsassistentjobb / Stockholm2021-04-14Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Enskede Årsta Vantör är en av 13 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet.Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs.Arbetsplatsbeskrivning:Enheten för utredning och öppenvård arbetar med personer från 18 år med missbruks- eller beroendeproblematik, Relationsvåld, Sociala insatsgrupper, bofrågor samt driver en stor öppenvårdsbehandling.Enheten består idag av ett 40-tal medarbetare som arbetar som socialsekreterare, uppsökare, behandlare i öppenvård, lotsar mm. Enheten har under 2017 erhållit HBTQ-diplomering och vi arbetar aktivt utifrån vår handlingsplan för detta.Vi söker dig som vill ge råd och stöd till personer som bor i våra tränings- och försökslägenheter. Tjänsten som behandlingsassistent är en tillsvidareanställning på enheten för utredning och öppenvård och är placerad på Öppenvården Sydost i Rågsved inom avdelningen Social omsorg Vuxen. Vi vill att du som söker tjänsten hos oss har ett genuint intresse för vår målgrupp och att du är intresserad av att delta i utvecklingen av vårt gemensamma arbete på enheten med den övergripande målsättningen att stödja våra brukare mot ett mer självständigt liv.Arbetsbeskrivning:Som behandlingsassistent kommer du att arbeta på uppdrag från socialsekreterare utifrån arbetsplan och tillsammans med den boende upprätta genomförandeplan för insatsen. Du ingår i en arbetsgrupp med totalt 9 kollegor och en biträdande enhetschef som är din närmsta chef. Ni är totalt tre kollegor som arbetar med våra brukare som bor i våra försök och träningslägenheter, övriga kollegor i arbetsgruppen arbetar med behandling på öppenvården. Arbetet innebär att du till största delen arbetar i våra brukares hem och du måste tycka det är roligt att ha ett flexibelt och ett fysiskt rörligt arbete då våra lägenheter är placerade runt om i staden. Din bas kommer du ha i öppenvårdslokalen i Rågsved. Enheten håller för tillfället på att ta fram en modell där uppdragen beställs på timmar för att vi ska få en bättre styrning och flöde på våra ärenden.Målgruppen består av både äldre och yngre personer, dessa har ofta en komplex problembild som kan innefatta beroende, samsjuklighet och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du är en del i vår vårdkedja och arbetet syftar till att stödja den enskilde i tränings- och försöksboendet för att kunna gå vidare till ett självständigt boende. Arbetet handlar om att ge ett strukturerat stöd i vardagen som bl.a. innefattar vardagsekonomi, stöd i att klara av ett självständigt boende, motiverande och stödjande samtal till bl.a. sysselsättning/arbete och ett självständigt liv. Du arbetar på uppdrag av socialsekreterarna i missbruksgruppen vilket innebär regelbundna hembesök samt hålla i vår bokurs. Du samarbetar med externa aktörer inom beroendevård, psykiatri och primärvård. Insatserna dokumenteras fortlöpande i Paradifo.Kvalifikationer: Vi söker dig som är utbildad behandlings- eller socialpedagog. Utbildning i MI är önskvärt. Du har stora kunskaper om målgruppen och har arbetat med vuxna missbrukare i liknande arbeten. Som behandlingsassistent krävs att du har mycket god samarbetsförmåga, att du kan anpassa arbetsmetoder efter situation och kan sätta gränser när det behövs, att du kan arbeta självständigt, har stort tålamod även när det är utmanande, att du är ansvarstagande och har ett mycket gott bemötande mot såväl klienter som samarbetspartners.Övrigt: Vi erbjuder: en utvecklande miljö med engagerade och utvecklingsintresserade kollegor, ett närvarande ledarskap, regelbunden handledning, flextid och sommartid, gym i Förvaltningshuset samt friskvårdsbidrag. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Stor vikt läggs på personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande under processen.Välkommen med din ansökan!Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2020-06-01 Tillsvidareanställning2021-04-14MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-28Stockholms kommun5691709