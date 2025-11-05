Behandlingsassistent/socialpedagog till HVB-hem för flickor
2025-11-05
Aspviksgården är ett familjärt HVB-hem i Gustavsberg, för flickor i åldrarna 14-19 år med omsorgsbrist, skolproblematik, självskadebeteende, relationsproblem, trauma, heder- och våldsutsatthet, NFP, beteendeproblematik mm enligt SoL och LVU.
Vi söker dig med adekvat högskoleutbildning och/eller 2 årig YH-utbildning samt erfarenhet av socialt arbete och behandling.
Det är också meriterande om du har utbildning i KBT, DBT, ART, MI, rePulse, ADAD, UngDok, TBA och andra KBT program. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper och lämplighet. Du behöver vara van vid att arbeta utefter en genomförandeplan.
Vi söker dig med personlig mognad, hög nivå av självkontroll, självinsikt och ett professionellt förhållningssätt. Som person ska du vara lyhörd, ansvarstagande, självständig, tålmodig, stresstålig och ha förmåga att sätta gränser och arbeta strukturerat.
Du är en god vuxen förebild som drivs av att skapa positiv och varaktig förändring i ungdomarnas liv. Du ser varje ungdoms kapacitet och kan motivera och engagera.
I arbetet med utsatta och ibland utagerande ungdomar läggs stor vikt vid din pedagogiska förmåga och lågaffektiva bemötande. Samtidigt bör du kunna vara flexibel och lösnings fokuserad i en miljö där förändringar kan ske snabbt. Arbetet ställer också höga krav på noggrannhet och ett högt säkerhetstänk.
Du ska vara professionell i ditt bemötande när du representeras vår verksamhet. Du behöver också kunna förhålla dig till verksamhetens rutiner och arbetsmetoder och vara ödmjuk inför uppgifterna.
Vi söker dig som vill arbeta på rullande schema. Arbetstiderna inkluderar helgarbete, dygn, dag och kväll.
Dina arbetsuppgifter är behandlingsarbete utifrån individuell genomförandeplan. Tjänsten innebär också journalföring och dokumentation. Tillsammans med övrig behandlingspersonal skall du medverka till att skapa en familjär, trygg och utvecklande miljö med tydlig struktur och förutsägbarhet och du skall inge förtroende och vara tydlig i din vuxenroll. Du kommer vara kontaktperson med ansvar för en eller flera ungdomar och samverka med deras familjer/nätverk, socialtjänst och andra myndigheter.
Då vi är ett familjärt boende med ett hemlik miljö så ingår det en del hushållsarbete som t.ex. laga mat, handla, städning mm.
Vi arbetar utifrån våra värdeord- respekt, omtanke och tydlighet.
Du ingår i en engagerad team i en mysig och familjär miljö. Det är ett meningsfullt och stimulerande arbete. Ett arbete där du är med och påverkar.
Tillgång till kontinuerlig handledning från leg.psykolog. Fortbildning i de program och metoder som används, t.ex. MI, rePulse och KBT.
Vänligen respektera ovanstående krav gällande utbildning alt att du har en pågående utbildning. Observera att denna tjänst kräver att du har B-körkort.
Vi ser gärna att du som söker uppfyller ovanstående krav samt kan börja arbetet inom kort. Tjänsten omfattar 75-100%. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: Akqa@live.se
