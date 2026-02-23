Behandlingsassistent/skötare Till Spot, Sundsvall
Region Västernorrland / Behandlingsassistentjobb / Sundsvall Visa alla behandlingsassistentjobb i Sundsvall
2026-02-23
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Specialist Psykiatriskt Omvårdnadsteam (SPOT) är en psykiatrisk insats, behandling och omvårdnad som utgår från att patienten finns i hemmet. Syftet med SPOT är att i en öppenvårdsform kunna ge mer individanpassade omvårdnads- och behandlingsinsatser, än vad öppenvårdsverksamheten har möjlighet att ge eller där behovet av slutenvård dygnet runt inte längre är aktuellt. Målet med SPOT är att korta ner behovet och tiden av inneliggande vård för patienter inom slutenvården samt om möjligt undvika inläggning inom slutenvården för patienter där den ordinarie psykiatriska öppenvården inte räcker till. Målgruppen inom SPOT är patienter vars vårdbehov är större än det öppenvårdsmottagningarna kan erbjuda i den ordinarie verksamheten, men som ändå inte bedöms vara i behov av 24-timmars vård. Där öppenvårdsinsatser kan underlätta och vara en förutsättning för fortsatt trygg vård i hemmet.
Att vara anställd inom SPOT innebär att arbetar på uppdrag av läkare från slutenvård, öppenvård och psykiatriska akutmottagningen. I rollen som behandlingsassistent/skötare möter du patienter som är i behov av akut och intensivt psykiatriskt stöd. Du arbetar självständigt, i kontaktmanskap och i team med behandlingsassistenter, sjuksköterskor, kurator, arbetsterapeut och läkare. Du ansvarar för att ge en god och kvalitativ behandling och omvårdnad. Arbetstiden är förlagd alla dagar under dag- och kvällstid.
Vi söker nu en behandlingsassistent alternativt skötare till oss på SPOT. Tjänsten avser tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Behandlingsassistent/Skötare till SPOT, SundsvallPubliceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Hembesök
Telefonrådgivning
Stödjande samtal
Mottagningsbesök
Digitala patientmöten
Samverkan med olika aktörer genom samverkansmöten eller SIP.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad behandlingsassistent eller skötare
Har arbetslivserfarenhet av psykiatrisk vård och behandling
Har B-körkort
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har en vidareutbildning inom psykiatri
Har arbetslivserfarenhet inom psykiatrin
Har arbetslivserfarenhet av psykiatrisk samsjuklighet.
Har ytterligare språkkunskaper
Har grundläggande psykoterapiutbildning steg 1, motiverande samtal, återfallsprevention och Case Management
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Stabil
Flexibel
Samarbetsförmåga
Personlig mognad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2026:022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Marie Palm +4660181985 Jobbnummer
9756527