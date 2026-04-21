Behandlingsassistent Natt till OT-gruppen
2026-04-21
Vill du arbeta natt och samtidigt vara med och skapa en lugn och trygg miljö för ungdomar? Nu har du möjligheten att bli en del av vårt team på OT-gruppen! Här får du chansen att stödja och förbättra livet för unga människor som är i behov av trygghet och omsorg. Varmt välkommen med din ansökan!
Om tjänsten
I rollen som behandlingsassistent arbetar du för att skapa trygghet och en lugn miljö för ungdomarna, samt med en del praktiska arbetsuppgifter som förekommer på boendet. Vårt arbete utgår från miljöterapi och bygger på ett nära samarbete i team, där alla bidrar till att främja utveckling hos ungdomarna och deras familjer - oavsett om arbetet sker dagtid eller nattetid.
Tjänsten är på 100 % och då ingår det även en del kvällspass men du har möjlighet till nedsättning i arbetstid med maximalt 20 % om du så önskar.
Exempel på arbetsuppgifter:
skapa en trygghet och en lugn miljö för ungdomarna nattetid
genomföra vissa praktiska arbetsuppgifter på boendet
vara delaktig i arbetet med ungdomarnas genomförandeplaner
Om arbetsplatsen
OT-gruppen är ett HVB-hem för ungdomar i åldern 13 - 18 år som är i behov av socialt stöd och psykologisk behandling. Vi har 15 platser i miljöterapin varav 9 är HVB-platser och 6 platser i strukturerad öppenvård. Behandlingen är organiserad utifrån mentaliseringsbaserad miljöterapi och är baserad på en psykodynamisk grundsyn. Miljöterapin bygger på en processinriktad och strukturerad arbetsmodell. Vi finns i fina lokaler i Karlslund och hos oss välkomnas du av en trygg och erfaren arbetsgrupp bestående av kuratorer, behandlare och behandlingsassistenter.
OT-gruppen är ett av tre HVB-hem för ungdomar inom Socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg, Hem för vård eller boende. Här kan du läsa mer om hur det är att jobba inom socialförvaltningen. https://www.orebro.se/jobb/socialtarbetePubliceringsdatum2026-04-21Kvalifikationer
I rollen som behandlingsassistent bör du vara trygg och stabil i dig själv och ha en god förmåga att sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att förlora din professionella integritet. Du tar själv ansvar för din uppgift, strukturerar ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Vi ser att du som söker är tydlig och har en god kommunikativ förmåga då kontakten med ungdomarna är en viktig del av arbetet. Det är även viktigt att du har ett lyhört och smidigt sätt gentemot dina kollegor. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med övrig personal samt dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
avslutad gymnasieutbildning
2-årig eftergymnasial utbildning, behandlingsassistent/socialpedagog eller annan utbildning som bedöms likvärdig
B-körkort för manuell växellåda
Meriterande:
erfarenhet av likvärdigt arbete med ungdomar på HVB-hem
kunskap om behandlingsarbete grundat i psykodynamisk teori
erfarenhet av att arbeta nattTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100% med möjlighet till nedsättning till 80% om så önskas
Tillträde: 17 augusti 2026 - tom 28 februari 2027
Antal tjänster: 1
Arbetstid: Natt och enstaka kvällar
Övrig information
Läs mer om våra förmåner samt hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Om du erbjuds anställning inom arbete med barn/ungdomar på HVB är du skyldig att visa upp ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 4 maj.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Soc 809/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Örebro kommun
