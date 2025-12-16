Behandlingsassistent natt till Linköpings ungdomsboende (vikariat)
2025-12-16
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.

Publiceringsdatum: 2025-12-16

Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad i unga människors liv? På Linköpings ungdomsboende möter du ungdomar i åldern 16-22 år som befinner sig i en viktig övergångsfas mot ett självständigt liv. Som behandlingsassistent arbetar du kvällar och nätter tillsammans med en kollega och bidrar till att skapa trygghet, struktur och utveckling i ungdomarnas vardag.
Kvällspassen startar med överlämning från dagpersonalen, därefter planerar ni kvällens arbete utifrån ungdomarnas behov. Du deltar i aktiviteter, stödjer ungdomarna i praktiska vardagsmoment som matlagning och inköp, finns till hands för samtal om mående och framtid och ger stöd i sociala situationer.
Arbetet kräver både självständighet och samarbetsförmåga - du behöver kunna fatta egna beslut samtidigt som du har ett nära samspel med din kollega. Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag där varje pass gör skillnad.
Din arbetsplats
Linköpings ungdomsboende är ett stödboende för ungdomar med psykosocial problematik, och vi erbjuder även boendestöd till ungdomar och unga vuxna. Du utgår från Linköpings ungdomsboende, men arbetspassen fördelas mellan olika enheter beroende på behov.
Vi arbetar aktivt med att utveckla nya arbetssätt och att möta målgruppens behov på hemmaplan. Arbetet innebär att hitta lösningar inom kommunen för ungdomar som inte matchar våra ordinarie boendeformer, med fokus på att skapa trygga och flexibla alternativ.
Arbetstiden är 19:00-08:00 där 01:00-07:00 är sovande jour. Du arbetar cirka tre pass per vecka och varannan helg.
Du blir en del av ett stabilt och erfaret natteam med engagerade kollegor som stöttar varandra och delar ett gemensamt driv, att göra skillnad för ungdomarna. Gruppen präglas av trygghet, värme och humor i vardagen. Här finns utrymme för både professionellt ansvar och kollegial gemenskap.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller skötare med erfarenhet av socialt arbete. Det är meriterande om du har en vidareutbildning som behandlingspedagog, behandlingsassistent eller socialpedagog. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av arbete med ungdomar som har psykosocial problematik. Det är ett krav att du har B-körkort.
För att lyckas i rollen behöver du vara självgående, stabil och ha lätt för att samarbeta. Du trivs i ett arbete där du möter oförutsedda situationer och kan behålla lugnet även när tempot varierar.
Övrig information
Tillträde: 2025-12-01 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Visstidsanställning till och med 2026-11-01
Sysselsättningsgrad: 74 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16065
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Ersättning: Individuell lönesättning
Föreståndare
Föreståndare
Alexandra Horvath alexandra.horvath@linkoping.se 013-263553

Jobbnummer: 9648010
9648010