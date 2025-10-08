Behandlingsassistent natt på Styrmansgatans psykiatriboende
2025-10-08
Räddningsmissionen är en idéburen organisation som sedan början av 1950-talet bedriver socialt arbete utifrån en kristen värdegrund genom ett 30-tal olika verksamheter. Vi drömmer om en stad där ingen lämnas utanför. Där alla människor kan leva ett värdigt liv.
Nu söker vi dig som vill jobba natt som behandlingsassistent på Styrmansgatans psykiatriboende tillsammans med oss mot vår vision; ett värdigt liv för alla!
Styrmansgatans gruppboende Styrmansgatan är ett gruppboenden som erbjuder stöd och omsorg för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Här finns 12 lägenheter för personer med LSS- och SoL-beslut och vi har bemannat dygnet runt. Vi är ett boende där de boende bor kvar trots större fysiskt omvårdnadsbehov.
Mer info om vår verksamhet hittar du här: Styrmansgatans gruppboende
Behandlingsassistent vaken natt på Styrmansgatan Vi vill skapa goda förutsättningar för de boende och arbetar habiliterande. Därför söker vi dig som ser vikten av att möta människor i ögonhöjd, gillar god samverkan med kollegor och framförallt vill ha ett meningsfullt jobb!
Arbetsuppgifter: - Ansvara för omvårdnad och stöd nattetid utifrån brukarens behov. - Kontinuerligt arbeta med den sociala dokumentationen i programmet Rätt Spår. - Samverkan med öppenvården.
Kvalifikationer: Vi söker dig som tror på möten i ögonhöjd och varje människas rätt till ett värdigt liv. Du:
är undersköterska/skötare eller har utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig.
har erfarenhet av brukare med olika former av psykisk funktionsnedsättning.
har jobbat inom psykiatrin, samsjuklighet och med somatiska svårigheter.
har ett genuint intresse för målgruppen och vill bidra till en god livskvalitet för våra boende.
är van att arbeta lågaffektivt och möter våra boende och kolleger med välvilja och respekt.
har god förmåga att uttrycka och formulera dig i tal och skrift.
delar Räddningsmissionens värdegrund.
har en god förmåga att arbeta pedagogiskt kring gemensamma mål och metoder utifrån den enskildes genomförandeplan.
Som person är du trygg och stabil, med en förmåga att ta eget ansvar för dina uppgifter och kan hantera relationer och uppgifter på ett professionellt sätt. Du har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. När omständigheterna skiftar anpassar du dig och hanterar situationen med fokus på rätt saker genom att lyssna in och prioritera. Du är en lagspelare som har lätt för att förmedla och ta emot budskap.
Vi tar stor hänsyn till personliga egenskaper och är öppna för alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning. Det som förenar oss är viljan att arbeta utifrån organisationens riktning, värderingar och identitetsdrag.
Meriterande: Vi ser det även som meriterande om du:
har jobbat på gruppboende.
haft delegering i läkemedel och insulin.
har utbildning inom och erfarenhet av lågaffektivt bemötande
har arbetat vaken natt tidigare.
Anställningsvillkor Anställningsform: Vikariat Omfattning: Deltid 69% Arbetstid: Natt inklusive helg enligt schema. Tillträde: 1 november 2025 - 31 jan 2027 Kollektivavtal: Vi är anslutna till arbetsgivarorganisationen Fremia och tillämpar Visions kollektivavtal "Hälsa, vård och övrig omsorg". Rekrytering: Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas. Inför anställning tar vi referenser samt begär utdrag ur belastningsregistret. Vi erbjuder en hälsokontroll inför nattarbete Sista dag att ansöka är 26 oktober 2025
Räddningsmissionen erbjuder Vi vill att våra medarbetare ska må bra! Du kommer till en varm prestigelös arbetsplats med kompetenta kollegor där värdegrunden är central och genomsyrar både arbetsmiljön och bemötandet mot de vi är till för. Förutom att du får ett jobb med en större mening erbjuds du som anställd bland annat friskvårdsbidrag och psykosocialt personalstöd via telefon.
Varmt välkommen med din ansökan! Malin Eriksson, enhetschef
Räddningsmissionen är en idéburen organisation som bedriver socialt arbete utifrån kristen värdegrund. Vår organisation genomsyras av ledord som samverkan, kreativitet, hopp och kvalitet. Hos oss är du omgiven av mer än 200 engagerade medarbetare. Tillsammans strävar vi mot en gemensam vision: Ett värdigt liv för alla! I våra verksamheter finns också volontärer som genom sina olika kompetenser och personligheter bidrar med mervärden. Utöver medarbetare, volontärer och de 34 kristna församlingar i Göteborg med omnejd som är våra huvudmän, har vi även flera starka företagssamarbeten. Tillsammans gör vi skillnad! raddningsmissionen.se Ersättning
