Behandlingsassistent med nattjänstgöring till ungdomsvårdsenhetens HVB
Kristianstads kommun / Behandlingsassistentjobb / Kristianstad Visa alla behandlingsassistentjobb i Kristianstad
2026-02-09
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
Ungdomsvårdsenhetens HVB befinner sig i ett spännande skede utifrån ny socialtjänstlag, förändrad målgrupp och utökad samverkan inom förvaltningen. Vi söker nu två behandlingsassistenter för nattjänstgöring. Vill du vara med på vår resa?
Vi arbetar med evidensbaserade metoder och är i en utvecklingsprocess där vi implementerar metoden AMBIT som baseras på kunskapen om anknytning och mentalisering och där det gemensamma arbetet i teamet betonas. Vi erbjuder löpande handledning och utbildning avseende våld i nära relationer som är obligatorisk. Ungdomsbasen är centralt beläget i Kristianstad med ett par minuters gångväg till tåg och bussar.
Välkommen med din ansökan!
Din roll hos oss
På ungdomsvårdsenheten bedrivs stöd-, motivations- och utredningsarbete för ungdomar i åldern 15 - 20 år med olika typer av psykosocial problematik där beroende, riskbruk, kriminalitet, utanförskap med mera ingår.
Arbetet omfattar de ungdomar som är inskrivna på enhetens HVB-boende. Arbetsuppgifterna består i allt från vardagliga sysslor på HVB-hemmet till motivationsskapande och att vara ett psykosocialt stöd för de boende vad gäller bland annat studier, fritid, relationer och mående.
En liten del av arbetstiden är förlagd på ett annat av kommunens HVB-boende. Arbetstiderna är schemalagda på ett femveckorsschema där fördelningen för närvarande ligger två arbetspass/ två lediga och så vidare med undantag för en ledighetsperiod som omfattar nio dygn.
Vem söker vi?
Vi vill att du har utbildning som behandlingspedagog, socionom, beteendevetenskaplig kandidatexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver ha erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. B-körkort för manuell växellåda är också ett krav.
Du är bra på att arbeta med andra människor vilket innebär att du är prestigelös, kan lyssna, visa empati och respekt. Vi vill också att du har förmåga att snabbt lära dig nya uppgifter och kan samla in och förvalta information för att stödja beslutsfattande. Du uppmuntrar organisatoriskt lärande och sprider kunskap som är användbar för organisationen.
När sökande erbjudits anställning ska den som ska verka på ett HVB-hem visa specifikt utdrag ur polisens belastningsregister enligt socialtjänstlagen 6 kap. § 1.
Det här är vi
Möt framtiden med oss i arbete och välfärdsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen och vissa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i kommunen. Vi har ett samlat ansvar för att förebygga och motarbeta utanförskap och stödja medborgaren till ökad självständighet.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AOV-2026-12". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Vuxenvård Kontakt
Enhetschef
Mats Viking 044-134944 Jobbnummer
9732163