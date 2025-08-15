Behandlingsassistent Apelgården

Apelgårdens Hvb I Blekinge AB / Behandlingsassistentjobb / Ronneby
2025-08-15


Behandlingsassistenter
Apelgårdens HVB i Blekinge AB erbjuder vård och behandling till ungdomar. Bolaget har sitt huvudkontor i Nättraby. Mer information om bolaget och våra enheter hittar du på vår hemsida.

Publiceringsdatum
2025-08-15

Dina arbetsuppgifter
Till vår enhet Apelgården som vänder sig till pojkar och flickor mellan 13-20år söker vi nu timanställda behandlingsassistenter för arbete dag, kväll, natt och helger. Som behandlingsassistent hos oss kommer du att vara en resurs till verksamheten i arbetet med att stödja ungdomar i deras vård och behandling.

Kvalifikationer
Din utbildning ska vara eftergymnasial som är inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde. Erfarenhet av arbete med ungdomar och vård är meriterande. Arbetet ställer krav på struktur och att du bemöter våra boende med trygghet, respekt och omtanke.

Övrig information
Intermittent anställning på timmar efter överenskommelse. Registerutdrag ifrån polisens misstanke-och belastningsregister krävs. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och mångfald.
Vi undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: anette.conrad@apelgarden.org

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behandlingsassistent timmar".

Arbetsgivare
Apelgårdens Hvb i Blekinge AB (org.nr 556622-7939), https://www.apelgarden.com/
Björkebacksvägen 16 (visa karta)
373 30  LISTERBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Apelgårdens Hvb

Kontakt
Samordnare schema- och bemanning
Anette conrad
anette.conrad@apelgarden.org
073-3226506

Jobbnummer
9460284

