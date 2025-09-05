Behandlingsassistent
Västerbo Social Omsorg AB / Behandlingsassistentjobb / Malmö Visa alla behandlingsassistentjobb i Malmö
2025-09-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerbo Social Omsorg AB i Malmö
, Lund
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av en verksamhet där relationer, trygghet och utveckling står i fokus?
Vi på Slottsparken HVB söker nu engagerade behandlingsassistenter som vill arbeta med ungdomar i behov av stöd, struktur och vägledning.
Om Slottsparken HVB
Slottsparken HVB tar emot pojkar och flickor 15-19 år med psykosocial problematik, relationssvårigheter, psykisk ohälsa, bristande självkänsla och emotionell obalans. Vi vänder oss också till ungdomar som vistas i olämpliga miljöer, har begått enstaka brott eller provat droger.
Verksamheten bemannas dygnet runt och behandlingsarbetet tar avstamp i ett salutogent synsätt och motivationsarbete, med fokus på att förstärka skyddsfaktorer, TMO samt lågaffektivt bemötande. Vi arbetar aktivt med ungdomens nätverk och lägger stor vikt vid att placerade ungdomar ska ha en meningsfull sysselsättning, antingen i skola eller praktik.
Till Slottsparken HVB finns även tillgång till Västerbos tvärprofessionella behandlingsteam. Teamet består av psykiater, traumaspecialiserade psykologer, arbetsterapeut samt KBT-terapeut/socionom. Vårt mål är att den unge, under behandlingstiden, ska utvecklas till en självständig, trygg och ansvarstagande individ.
Om rollen
Som behandlingsassistent på Slottsparken HVB kommer du att:
Arbeta nära ungdomarna och stödja dem i deras vardag, skola/sysselsättning och fritid
Skapa och upprätthålla en trygg och stabil miljö genom relationsskapande och tydliga ramar
Använda evidensbaserade metoder i det dagliga arbetet och arbeta med materialet Livbojen samt Ledstjärnan
Samarbeta i team med kollegor och det tvärprofessionella behandlingsteamet
Dokumentera och arbeta utifrån genomförandeplaner och individuella behov
Arbeta dygnspass (ej dagspass). Det innebär arbete dygnets alla timmar med sovande jour.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning, minst två år, inom socialpedagogik, beteendevetenskap, pedagogik eller annan likvärdig utbildning (YH eller högskola)
Erfarenhet av arbete som behandlingsassistent/socialpedagog inom HVB, institutionsvård eller liknande verksamhet
Erfarenhet av KSL och A-CRA är meriterande
God dokumentationsvana och erfarenhet av socialt arbete
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
B-körkort (krav)
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad varje dag
Ett professionellt och engagerat team med bred kompetens inom behandling och omsorg
Fortlöpande utbildning och handledning inom våra metoder
Friskvårdsbidrag och goda anställningsvillkor
Heltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse
Välkommen till Slottsparken HVB - där vi tror på relationer, trygghet och utveckling!
Frågor om tjänsten?
Kontakta ansvarig rekryterare:
Nadia Ayad nadia.ayad@matchandmove.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: nadia.ayad@matchandmove.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerbo Social Omsorg AB
(org.nr 556844-8491), https://vaster-bo.se/hvb/slottsparken-hvb/
Agnesgatan 7 (visa karta
)
211 33 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Föreståndare
Helena Björnstedt helena.bjornstedt@vaster-bo.se 076 315 26 76 Jobbnummer
9493284