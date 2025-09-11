Behandlings-, stödpedagog till Stödboende i Nora
Älvstorps Vård- och Behandlingshem AB / Behandlingsassistentjobb / Nora Visa alla behandlingsassistentjobb i Nora
2025-09-11
, Lindesberg
, Örebro
, Lekeberg
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älvstorps Vård- och Behandlingshem AB i Nora
Stockrosen Vård och Omsorg bedriver kvalificerad vård och boende inom psykiatri, missbruksvård och psykosocialt förändringsarbete. All vår vård är evidensbaserad och vi följer regelbundet upp våra resultat, även i samarbete med akademin. Våra verksamheter är Sobera Motivations- och Avgiftningscenter (Nora), Älvstorps Vård- och Behandlingshem (Nora), Stockrosen Stödboende (Nora), Fogdhyttans Vård- och Behandlingshem (Filipstad), Kraftaverk (Gagnef), Hasslegården (Mariestad) och Villa Leva (Lerum).
Arbetsplatsen
Stockrosens Stödboende ligger centralt i Nora och har 12 stugor/lägenheter.
Stödboendet tar emot vuxna med missbruksproblematik, skyddsbehov och lättare psykiska besvär.
Vi arbetar med ESL (ett självständigt liv) som är ett evidensbaserat arbetsmetod för att kartlägga individens behov och planera insatserna. Vi använder oss av MI, KASAM och lågaffektivt bemötande. Målet är att våra klienter ska klara eget boende, få en meningsfull fritid, få ett ökat socialt nätverk, sköta en sysselsättning, skapa en struktur i vardagen och få verktyg att klara livsföring på egen hand.
Tjänsten
Vi söker en lojal, engagerad och pålitlig, empatisk och professionell medarbetare med god moral och positiv människosyn. Som behandlings-, stödpedagog arbetar du nära klienter med behov av stöd i sin vardag.
Arbetet innebär:
Skapa trygga relationer, stötta och motivera (MI) klienter i deras vardag och personliga utveckling.
Arbeta utifrån uppdraget och individuella genomförandeplanen.
Dokumentera, följa upp insatser och återkoppla till uppdragsgivare.
Samverka med kollegor, socialtjänst, vård och andra aktörer runt individen.
Besöka våra andra verksamheter för marknadsföring och placeringar på Stöd. Publiceringsdatum2025-09-11Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Utbildning som behandlingspedagog, socialpedagog eller annan likvärdig utbildning inom socialt arbete, minst 2-årig eftergymnasial.
Erfarenhet av att arbeta med människor i behov av stöd, gärna från HVB, LSS, socialpsykiatri eller liknande verksamhet.
Meriterande med utbildning/erfarenhet av KBT, MI, ÅP, MET och lågaffektivt bemötande
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Grundläggande datorkunskaper och vana att dokumentera då det är en viktig del av arbetsuppgifterna.
B-körkort är ett krav då det förekommer resor i arbetet. Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen ser vi att du:
Har en positiv människosyn och ser varje individs resurser och möjligheter.
Är lugn, trygg och stabil även i utmanande situationer.
Har förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Är ansvarstagande, strukturerad och lösningsfokuserad.
Kan arbeta självständigt men också samarbeta väl i team.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning och individuell lönesättning.
Utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister genomförs vid ev. intervju/anställning.
Ansökan
Sista dag att ansöka är 13 oktober 2026 vi rekryterar löpande.
Dina ansökningshandlingar ska innehålla ett uppdaterat CV och ett personligt brev.
Relevanta betyg som styrker din utbildningsbakgrund, mm ska tas med vid ev. intervju.
Anställning
Tjänstgöringsgrad: 100%
Anställningsform: Provanställning 6 månader
Tjänsten kan i vissa fall innebära arbete på dag-, kvälls- och helgtid beroende på verksamhetens behov i stunden.
Lön: Månadslön med individuell lönesättning
Kollektivavtal: Behandling, vård och omsorg -Kommunal beroende på kravet på arbetsuppgifterna kopplat till arbetsuppgifterna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvstorps Vård- och Behandlingshem AB
(org.nr 556188-6218), https://stockrosen.com/om-stockrosen/ Kontakt
Föreståndare
Dina Petrusevica dina.petrusevica@stockrosen.com 0761409935 Jobbnummer
9505049