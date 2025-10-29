Behandlare Vuxenstödsenheten till Järfälla kommun
Järfälla Kommun / Socialsekreterarjobb / Järfälla Visa alla socialsekreterarjobb i Järfälla
2025-10-29
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla Kommun i Järfälla
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vuxenstödsenheten är en del av Järfällas socialförvaltning, och ligger inom verksamhetsområdet Stöd och behandling. På vuxenstödsenheten ges stöd och behandling till vuxna med substansberoende, spelberoende, kriminalitet och med hemlöshetsproblematik. Arbetet är komplext och utmanande, men vi står stadigt i vårt sociala uppdrag och utvecklar verksamheten tillsammans.
Inom enheten finns behandlarteam, bostad först-team, avhopparteam, koordinatorsteam och uppsökarteam. Här finns också träningslägenheter och ett nyktert och drogfritt inackorderingsboende. Vi arbetar både på uppdrag som kommer från socialförvaltningens myndighetsområde samt i öppna insatser på direkt uppdrag från våra kommuninvånare.
Vi befinner oss just nu i en spännande utvecklingsfas där verksamheten genomgår förändringar för att anpassas till den nya socialtjänstlagen med ökat fokus på lätt tillgänglighet och där fokuserar vi bland annat på uppsökande arbete och öppna insatser. Detta omställningsarbete pågår och samtidigt tillsatte regeringen i januari en samsjuklighetsdelegation som har till uppdrag att undersöka och genomföra en reform för insatser till personer med samsjuklighet. I detta utvecklingsarbete behöver vi rusta oss och förbereda oss för att vara redo att genomföra de förändringar som våra nya förutsättningar kommer att kräva. Vi har därför behov av att utöka vuxenbehandlarteamet med en behandlare i denna förändringsfas.
Är du den vi söker?Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Tillsammans med övriga behandlare och kollegor på enheten kommer du arbeta med att genomföra insatser för vuxna med skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika och/eller spel om pengar. Arbetet har sin grund i evidensbaserade samtals- och behandlingsmetoder och du arbetar med dokumentation i vårt journalföringssystem.
Behandlingsarbetet sker både genom gruppbehandling och i enskilda samtal. Då vi eftersträvar ett flexibelt och öppet bemötande förekommer det även t.ex. hembesök, digitala möten eller möten på andra platser.
På enheten arbetar vi med Feedback Informed Treatment (FIT). FIT är en metod för att få kontinuerlig återkoppling från klienten om hur denne mår och upplever behandlingen, och vi strävar efter att det ska vara en naturlig del av vårt dagliga arbete som ett sätt att kvalitetssäkra och förbättra verksamheten.
En stor del av arbetet handlar också om samarbete och samverkan med övriga professionella kring individen, såsom koordinatorer som arbetar på enheten eller socialsekreterare på andra enheter. Vi samverkar också ofta med parter utanför den egna organisationen, som t.ex. regionens beroendevård.
Vi tillämpar årsarbetstid och har extern handledning.Kvalifikationer
Krav är att du
* Är socionom, eller har annan beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Har steg-1 utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Har tidigare erfarenhet av behandlingsarbete inom skadligt bruk och beroendevård.
* Kan uttrycka dig väl i tal och skrift
* Kan hålla både i gruppbehandling och individuell behandling
* Har god förmåga att arbeta i team men även är självständigt drivande i dina ärenden.
Meriterande är att du
* Har utbildning i och erfarenhet av behandling för spelberoende
* Har tidigare erfarenhet av arbete med FIT
* Är van att arbeta med dokumentation utifrån gällande riktlinjer
* Har erfarenhet av en eller flera av följande evidensbaserade behandlingsmetoder inom området såsom 12-stegsbehandling, återfallsprevention (ÅP), CRA, ACT eller MET.
* Har erfarenhet av arbete med individer som har komplex problematik, lever i social utsatthet och har en psykiatrisk samsjuklighet
Som person ser vi att du är prestigelös och bidrar till ett öppet och inkluderande arbetsklimat samt att du stimuleras av varierande arbetsuppgifter, även om ditt huvudsakliga arbetsområde är behandling. Vi ser det som en självklarhet att du har ett starkt intresse för målgruppen samt en förståelse för komplexiteten du kan möta i arbetet.
Vi söker en person som kan komplettera gruppen på ett bra sätt och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/ledigajobb
Rekrytering kan komma att påbörjas under pågående ansökningstid.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286487". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Kontakt
Gruppledare Vuxenstödsenheten och GVI-koordinator
Johanna Rådström Johanna.Radstrom@jarfalla.se 08-580 226 44 Jobbnummer
9578746