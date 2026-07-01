Behandlare vikariat enhet 4
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2026-07-01
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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Enhet 4 består idag av totalt 18,5 tjänster varav 17,5 är behandlare och 1 är bovärd. Enheten är en del av avdelningen gemensam mottagning och gemensamma insatser inom Social- och funktionsstödsförvaltningen. Vi söker nu två medarbetare som kan förstärka vårt team och stötta våra kollegor. Det ena vikariatet är på 3,5 månader med start den 15:e september, medans det andra vikariatet är på 6 månader med start runt den 20:e oktober.
Enheten arbetar med personer som inte kan få bostad på egen hand, våld i nära relation, vi har medarbetare som även arbetar med målgrupperna FFT, SST och KSL. Vi är hyresvärd och har hand om administration och ekonomi för de lägenheter som Socialförvaltningsdelen förhyr. I enhetens arbete ingår även Stödboende för män och kvinnor och Bostad Först.
Som medarbetare behöver du kunna göra alla delar i enhetens arbetsuppgifter.
Vi söker nu arbetskamrater som först och främst ska arbeta med stöd till hyresgäster i Bostad först och på träfflokalen Lyckåträffen.
Som medarbetare hos oss på socialförvaltningen kommer du att få introduktion och extern handledning. Du får också tillgång till nära arbetsledning som ger stöd i det vardagliga arbetet. Du kommer att få kollegor som har erfarenhet, som ger stöd, är utvecklingsinriktade och som har roligt tillsammans på jobbet.
Arbetet är främst förlagt på dagtid, måndag till fredag, men arbete på kvällstid och helger kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår också beredskap för behandlare, som just nu är var 10:e vecka, på ett rullande schema.
Du kommer som behandlare arbeta i grupp men även självständigt med dina arbetsuppgifter. Arbetsgruppen arbetar till viss del uppsökande i Karlskrona kommun.Kvalifikationer
• Vi söker dig som har en socionomexamen, är utbildad socialpedagog, behandlingspedagog eller har någon annan utbildning som är likvärdig enligt arbetsgivarens bedömning.
• Erfarenhet av arbete med personer med beroende och/eller missbruk och psykiatrisk problematik är meriterande.
• Förmåga att sätta tydliga gränser och vara medveten om din egen roll gentemot andra och hantera den professionella rollen som behandlare är mycket viktigt.
• Du ska fungera både i grupp och kunna driva egna ärenden.
• Som person drivs du av ett starkt engagemang för utsatta grupper, har god samarbetsförmåga och lätt för att bygga goda relationer med personer i din omgivning. Du är initiativrik och har en flexibel förmåga som gör att du gärna testar okonventionella lösningar och ser möjligheter i stället för hinder.
• Mycket stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
• B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-09-14 .
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330490". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Kommun
(org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta
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371 83 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlskrona kommun Kontakt
Enhetschef
Per Thörnqvist per.thornqvist@karlskrona.se 0455-32 12 68 Jobbnummer
9986229