Behandlare till vuxenenhetens resursteam

Socialförvaltningen arbetar för att stärka människors möjligheter till ett självständigt liv.
Individ- och familjeomsorgens vuxenenhet arbetar inom områdena ekonomiskt bistånd, skadligt bruk/beroende, våld i nära relationer, hemlöshet samt övriga vuxenfrågor.
Vi står just nu inför en spännande förändringsresa i och med den nya socialtjänstlagen. Det innebär att vårt arbetssätt utvecklas och anpassas efter nya behov och krav. Hos oss får du därför inte bara ett meningsfullt arbete - du blir också en del av att forma framtidens socialtjänst.
Du kommer att ingå i erfaren arbetsgrupp med totalt elva socialsekreterare, två 1:e socialsekreterare, en administratör och en behandlare vilket kommer utökas till två tjänster utifrån denna rekrytering.
Vi är en enhet som är ambitiös och stabil med lång erfarenhet av socialt arbete och det finns därmed goda möjligheter till en grundlig introduktion. Hos oss får du kontinuerlig metod- och processhandledning.
Vi intervjuar löpande i denna rekrytering, så välkommen med din ansökan redan idag! Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för att ge klienter stöd i vardagen. Arbetet omfattar bland annat praktiskt stöd i hemmet, stöd vid kontakter med myndigheter, vräkningsförebyggande insatser samt dokumentation i enlighet med gällande lagstiftning.
Rollen innebär att kombinera praktiska och behandlande insatser med målsättningen att stärka klientens förmåga till förändring, utveckling och självständighet. Behandlaren arbetar i nära kontakt med klienter samt i samverkan med relevanta externa aktörer. Tjänsten innebär ett självständigt ansvar för planering och genomförande utifrån klienternas behov. KvalifikationerErfarenhet och utbildning
Relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis socialpedagog, behandlingspedagog, socionom eller liknande. Utbildningar inom MI, CM, ESL är meriterande.
Goda kunskaper samt erfarenhet av arbete med målgruppen (skadligt bruk/beroende, våld i nära relationer, svårigheter i vardagen, hemlöshet) är meriterande
- Erfarenhet att jobba inom socialtjänsten är meriterande
- Erfarenhet av att dokumentera enligt gällande lagstiftning är meriterande
Språk och digital kompetens
God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Grundläggande kunskaper i engelska för att kunna stötta klienter i kontakter vid behov
Goda datafärdigheter, exempelvis för dokumentation, kommunikation och hantering av digitala systemÖvrig information
- B-körkort, eftersom resor med klienter förekommer
Förmågor och färdigheter
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen ser vi att du:
- Har ett genuint engagemang för att stötta människor i utsatta livssituationer och en vilja att bidra till förändring.
- Har lätt för att samarbeta med olika aktörer och ser samverkan som en självklar del av arbetet.
- Är trygg i att arbeta självständigt, även i klienters hemmiljö, och kan fatta välgrundade beslut i vardagen.
- Har en god förmåga att bygga relationer genom ett respektfullt, lyhört och flexibelt bemötande.
- Utstrålar stabilitet, inger förtroende och kan hantera känslomässigt krävande situationer.
- Kan strukturera, planera och prioritera arbetet även i en vardag som kan vara både komplex och oförutsägbar.
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
