Behandlare till teamet för Intensiv kontextuell behandling
Region Gotland / Psykologjobb / Gotland Visa alla psykologjobb i Gotland
2026-02-02
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Barn- och ungdomspsykiatrin
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsområde psykiatri består av psykiatrisk heldygnsvård, vuxenpsykiatrisk öppenvård, beroendevård och barn- och ungdomspsykiatri.
Inom psykiatrin arbetar totalt cirka 140 medarbetare. Vårt uppdrag är att ansvara för att ge psykiatrisk specialistvård till vuxna och att ansvara för att ge vård vid psykisk ohälsa till alla barn och ungdomar till och med 17 års ålder.
Verksamheten ska erbjuda en bredd vad gäller både kompetens och utbud och vi arbetar efter en personcentrerad värdegrund som kommer till uttryck i såväl patientmöten som i möten mellan medarbetare och ledare. Vi följer de nationellt framtagna kunskapsstöden inom psykisk hälsa och arbetar med införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt psykiatrins egna vårdprocesskartor.
Teamet för intensiv kontextuell behandling (IKB) är en samlokaliserad och integrerad verksamhet mellan verksamhetsområde psykiatri i hälso- och sjukvårdsförvaltningen och individ- och familjeomsorgen i socialförvaltningen. IKB bedriver en intensiv behandling till barn och ungdomar och deras föräldrar/vårdnadshavare, som tar hänsyn till och involverar omgivande sammanhang såsom skola och övrigt nätverk. IKB är en metod som baseras på dialektisk beteendeterapi (DBT) och Funktionell familjeterapi (FFT). Målgruppen är ungdomar där kontakt finns både med socialtjänst och BUP i åldrarna 13-18 år.
Hos oss kommer du att bli väl omhändertagen och få en god introduktion. Vi arbetar med mentorskap och du kommer att få en egen mentor som du har regelbundna avstämningar med och som ger stöd i ditt dagliga arbete. Teamet har också en teamsamordnare som arbetar nära medarbetarna och ger stöd i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Som behandlare i IKB arbetar du i team med en annan behandlare där den ene är familjebehandlare och den andra behandlare direkt kopplad till ungdomen.
Arbetsuppgifterna är att arbeta med färdighetsträning, beteendeförändringar mm. Du får också regelbunden handledning.
Samverkan med vårdgrannar, skola och andra instanser är en central del i arbetet. Rollen innebär såväl självständigt arbete som arbete i team, nära dina kollegor. Du arbetar dagtid, ibland med viss kvällstjänstgöring.
Vem är du?
Du har utbildning som socionom, psykolog, sjuksköterska eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande med vidareutbildning inom grundläggande psykoterapi KBT, DBT och FFT. Det är också meriterande med erfarenhet av arbete med barn och unga och erfarenhet av psykiatri.
Som behandlare sätter du alltid patienten i fokus och är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Detta visar sig inte bara i din höga arbetsmoral och flexibilitet utan också i ditt målmedvetna sätt. Du är inte bara en skicklig behandlare utan också en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Har du detta kombinerat med nyfikenhet, noggrannhet och en vilja att vara med och utveckla psykiatrin på Gotland kan du vara den vi söker.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/108". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Barn- och ungdomspsykiatrin Kontakt
Jenny Apoy-Söderdahl, samordnare 0498-268428 Jobbnummer
9716712